A Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) iniciou um novo processo seletivo simplificado para a contratação de professores que atuarão no Ensino Médio Técnico em São Paulo em 2027. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 19 de junho de 2026 no site oficial da FGV (Fundação Getúlio Vargas).
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O processo faz parte do plano de expansão do governo paulista, que tem como meta atingir a marca de 300 mil estudantes matriculados no itinerário de formação técnico-profissional para o próximo período letivo.
Requisitos
O certame é voltado para profissionais de diferentes trajetórias acadêmicas e técnicas. Podem se inscrever os profissionais com formação em cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogos, além de especialistas e técnicos com experiência profissional comprovada na área.
Inscrições
As inscrições já estão abertas no site oficial da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e devem ser realizadas até 19 de junho mediante o pagamento de R$ 60. No momento da inscrição, o candidato deve selecionar até três unidades regionais de ensino para fins de contratação. Também é permitida a escolha de até dois eixos de prova, desde que os horários das avaliações não coincidam.
O edital garante ações afirmativas com critérios específicos para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, além de permitir a inscrição de cidadãos estrangeiros em situação de residência legal no país.
Atuação e salários
Os profissionais aprovados iniciarão as atividades na rede estadual a partir do ano letivo de 2027. Há vagas disponíveis em escolas de tempo parcial e integral, distribuídas por todas as 91 unidades regionais de ensino da Seduc-SP.
Para a jornada regular de 40 horas semanais, o vencimento é de R$ 5.565,00. Já para os docentes que atuarem em unidades do PEI (Programa de Ensino Integral), o regime será de dedicação exclusiva, dando direito ao salário acrescido de uma gratificação no valor de R$ 2.120, o que eleva a remuneração total para R$ 7.685.
Seleção
O processo seletivo simplificado conta com uma prova prática, seguida de uma objetiva e uma discursiva. A fase final é a avaliação de títulos, que considera, para fins de pontuação, a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.