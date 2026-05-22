A Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) iniciou um novo processo seletivo simplificado para a contratação de professores que atuarão no Ensino Médio Técnico em São Paulo em 2027. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 19 de junho de 2026 no site oficial da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

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O processo faz parte do plano de expansão do governo paulista, que tem como meta atingir a marca de 300 mil estudantes matriculados no itinerário de formação técnico-profissional para o próximo período letivo.

Requisitos