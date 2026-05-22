A Polícia Militar do Estado de São Paulo anunciou abertura de concurso público para preencher 200 vagas imediatas para o cargo de cadete. A banca organizadora responsável pelo certame é a Fundação Vunesp. O candidato aprovado fará o curso de formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e receberá o salário mensal de R$ 5.460,65. As inscrições estarão abertas a partir de 1º de junho de 2026.
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As 200 oportunidades são de âmbito estadual, o que significa que a corporação definirá a lotação do profissional após o término do curso, conforme a necessidade do serviço. No entanto, os candidatos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte podem realizar todas as etapas dos exames em São José dos Campos.
Requisitos de Ingresso
Para concorrer, é necessário ter idade entre 17 e 30 anos, além de altura mínima descalço de 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens. O candidato também deve apresentar o certificado de conclusão do ensino médio completo.
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Inscrições
O prazo de inscrição começa no dia 1º de junho e vai até 15 de julho de 2026, pelo site da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 200. O edital garante a isenção total do pagamento para doadores de sangue regulares que comprovem o mínimo de três doações em doze meses. Também há o benefício de redução de 50% do valor para estudantes do ensino médio, pré-vestibular ou superior que estejam desempregados ou que tenham renda mensal menor que dois salários mínimos.
Cronograma das Provas
As provas objetivas e dissertativas serão aplicadas no dia 16 de agosto de 2026 em 11 cidades polo, incluindo São José dos Campos, Santos, Campinas, Sorocaba, Bauru, Ribeirão Preto e a capital paulista. A avaliação contará com uma prova objetiva de 80 questões de múltipla escolha e uma redação dissertativa-argumentativa. Os candidatos aprovados nesta etapa escrita serão posteriormente convocados para os Exames de Aptidão Física.
O concurso público possui validade inicial de três meses após a data de homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período por ato do Comando da Corporação.