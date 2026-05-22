A Polícia Militar do Estado de São Paulo anunciou abertura de concurso público para preencher 200 vagas imediatas para o cargo de cadete. A banca organizadora responsável pelo certame é a Fundação Vunesp. O candidato aprovado fará o curso de formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e receberá o salário mensal de R$ 5.460,65. As inscrições estarão abertas a partir de 1º de junho de 2026.

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As 200 oportunidades são de âmbito estadual, o que significa que a corporação definirá a lotação do profissional após o término do curso, conforme a necessidade do serviço. No entanto, os candidatos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte podem realizar todas as etapas dos exames em São José dos Campos.

Requisitos de Ingresso