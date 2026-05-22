A Unitau (Universidade de Taubaté) preparou uma nova edição do evento "Portas Abertas" para vestibulandos e a comunidade em geral. A partir da próxima segunda-feira (25), a iniciativa vai aproximar estudantes do ensino médio da rotina acadêmica por meio de oficinas, visitas guiadas e palestras gratuitas.

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Programação

A programação foi dividida por áreas do conhecimento para oferecer experiências práticas aos visitantes.