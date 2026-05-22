A Unitau (Universidade de Taubaté) preparou uma nova edição do evento "Portas Abertas" para vestibulandos e a comunidade em geral. A partir da próxima segunda-feira (25), a iniciativa vai aproximar estudantes do ensino médio da rotina acadêmica por meio de oficinas, visitas guiadas e palestras gratuitas.
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Programação
A programação foi dividida por áreas do conhecimento para oferecer experiências práticas aos visitantes.
O setor de saúde contará com simulações de enfermagem, oficinas de nutrição e análises biomédicas, além de atividades em psicologia, odontologia, veterinária e agronomia. Na tecnologia, o foco será a inteligência artificial aplicada às engenharias e o processo criativo na arquitetura, enquanto as áreas de humanas, negócios e licenciaturas promoverão debates sobre o mercado de trabalho e metodologias de ensino. O curso de Medicina terá atividades específicas distribuídas pelos campi de Taubaté, Caraguatatuba e Cruzeiro.
Como participar
As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição, onde o interessado selecionará as atividades das quais deseja participar. Clique aqui para se inscrever.
Vestibular de Inverno
Paralelamente ao evento, a Unitau está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026. Para o curso de Medicina, a seleção ocorre por prova presencial ou nota do Enem. Para as demais carreiras, o processo seletivo é online, gratuito e pode ser realizado a qualquer momento pelo portal da universidade.