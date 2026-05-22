A Prefeitura de São José dos Campos alerta a população sobre golpes praticados por criminosos que se passam por agentes de saúde para entrar em residências e obter dados pessoais dos moradores.
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Os suspeitos abordam as vítimas afirmando que precisam atualizar o cadastro junto à Secretaria de Saúde e, para isso, solicitam reconhecimento facial do paciente, que então é usado para efetuar transações bancárias, como empréstimos.
A Prefeitura disse que nenhum profissional está autorizado a tirar fotos dos moradores, solicitar reconhecimento facial, senhas, documentos pessoais ou dados bancários. A administração municipal repudia a prática e está à disposição para colaborar com as investigações policiais.
Como identificar os agentes
Atualmente, a Secretaria de Saúde conta com duas equipes que realizam visitas domiciliares em todas as regiões da cidade: Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.
Os Agentes Comunitários de Saúde são vinculados às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e acompanham as famílias cadastradas na rede municipal.
Eles são responsáveis por ações educativas, busca ativa, mapeamento e cadastro de usuários, e ainda monitoram o estado de saúde dos pacientes, fortalecendo o vínculo entre moradores e unidades de saúde.
Os agentes utilizam colete, uniforme e crachá da Prefeitura, além de se apresentarem como funcionários da UBS em que trabalham. Os munícipes podem entrar em contato direto com a unidade para confirmar a identidade dos servidores antes de permitir a entrada nas casas.
Endemias
Já os Agentes de Combate às Endemias atuam no enfrentamento à dengue e outras arboviroses, orientando a população durante vistorias em imóveis para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e demais vetores de doenças.
Esses agentes também possuem colete e uniforme próprio, além do crachá oficial. Os registros estão disponíveis para consulta on-line pelo nome ou matrícula no portal do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).