A Prefeitura de São José dos Campos alerta a população sobre golpes praticados por criminosos que se passam por agentes de saúde para entrar em residências e obter dados pessoais dos moradores.

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Os suspeitos abordam as vítimas afirmando que precisam atualizar o cadastro junto à Secretaria de Saúde e, para isso, solicitam reconhecimento facial do paciente, que então é usado para efetuar transações bancárias, como empréstimos.