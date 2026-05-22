A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite dessa quinta-feira (21), 415 aparelhos celulares da marca iPhone ocultos em uma carreta abordada na BR-153, em São José do Rio Preto (SP).
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A ocorrência foi registrada por volta das 20h, no km 44 da rodovia, durante fiscalização de rotina. Os policiais abordaram uma carreta que transportava pneus de Santa Catarina com destino ao estado de Goiás.
Durante a fiscalização, a equipe constatou divergências entre a carga transportada e a documentação fiscal apresentada pelo condutor. Diante da suspeita de irregularidades, foram realizadas buscas no baú.
No decorrer da vistoria, os policiais localizaram 415 aparelhos celulares iPhone escondidos entre a carga de pneus, acondicionados em mochilas armazenadas nas caixas de rodas do semirreboque.
A carga de eletrônicos apreendida possui valor estimado superior a R$ 2 milhões, considerando apenas o preço de custo dos aparelhos no Paraguai, o que evidencia o elevado potencial lesivo da prática criminosa à economia nacional e à arrecadação tributária.
Diante dos fatos, o motorista, a carreta, os pneus e os celulares apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto.
Após análise da ocorrência, o Delegado de Polícia Federal ratificou a prisão em flagrante do condutor pelo crime de descaminho. A carreta e todas as mercadorias transportadas permaneceram apreendidas.