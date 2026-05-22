A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite dessa quinta-feira (21), 415 aparelhos celulares da marca iPhone ocultos em uma carreta abordada na BR-153, em São José do Rio Preto (SP).

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A ocorrência foi registrada por volta das 20h, no km 44 da rodovia, durante fiscalização de rotina. Os policiais abordaram uma carreta que transportava pneus de Santa Catarina com destino ao estado de Goiás.