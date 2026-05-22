A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 64 anos que sofreu uma agressão e permaneceu internado por oito dias antes de morrer em Caraguatatuba, no fim da tarde de quinta-feira (21).
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Segundo o boletim de ocorrência, familiares encontraram a vítima gravemente ferida na madrugada do dia 13 de maio, em uma residência na rua Benedito Antônio de Oliveira Barbosa, no bairro Jardim Olaria.
De acordo com o relato de um familiar, um inquilino que mora na parte da frente do terreno ligou informando que o homem emitia sons estranhos e aparentava estar em estado grave. Ao chegar ao imóvel, o parente encontrou a vítima desacordada, com o rosto ensanguentado e diversos ferimentos pelo corpo.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu o homem e o levou para a Casa de Saúde Stella Maris. No entanto, ele morreu nessa quinta-feira (21). Documentos médicos indicam que a vítima chegou ao hospital com sinais de espancamento.
Diante dos indícios de homicídio, a Polícia Civil registrou a ocorrência e solicitou exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal).
Até o momento, os investigadores não identificaram suspeitos. A Delegacia de Caraguatatuba conduz as apurações para esclarecer as circunstâncias da agressão e identificar o responsável pelo crime.