A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 64 anos que sofreu uma agressão e permaneceu internado por oito dias antes de morrer em Caraguatatuba, no fim da tarde de quinta-feira (21).

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Segundo o boletim de ocorrência, familiares encontraram a vítima gravemente ferida na madrugada do dia 13 de maio, em uma residência na rua Benedito Antônio de Oliveira Barbosa, no bairro Jardim Olaria.