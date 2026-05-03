Inspirada no universo dos esportes em ano de Copa do Mundo, a 3ª edição da Fliart (Feira do Livro e da Amizade da Rodoviária de Taubaté) acontece com tema “O Livro é Uma Bola”. O evento conta com uma programação cultural diversa e aberta ao público, reunindo artistas, escritores, educadores, músicos, jornalistas e nomes do esporte.
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Feira
A feira busca democratizar o acesso à leitura, ocupando um espaço de grande movimento popular para aproximar a população da cultura de forma inclusiva e acessível. Durante dez dias, serão promovidas oficinas, saraus, debates, lançamentos de livros, exposições, sessões de autógrafos e apresentações musicais. Além das atividades educativas e culturais, os visitantes poderão adquirir obras de mais de 30 editoras que estarão presentes com descontos especiais.
Destaques da Programação
O jornalista esportivo e escritor José Trajano será o grande homenageado da abertura, que acontece nesta sexta-feira (22), às 18h, em um bate-papo mediado pelo jornalista Cláudio Nicolini.
Acadêmicos literários da região também participarão do evento nos saraus e em rodas de conversa sobre inclusão e esporte. Haverá também performances com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo.
No sábado (23), a programação fortalece a diversidade e cultura popular, com apresentação musical de Dan Barros, batalha de slam com o Coletivo Divercifique-se, debate sobre a presença feminina no esporte ("Bola, Substantivo Feminino") e encerramento com Samba Calungueiro.
Já no domingo (24), a manhã é dedicada ao futebol amador de Taubaté, seguida pelo stand-up de Daniele Prado. A noite conta com debates sobre esportes e narrativas inspiradas pela bola.
Clique aqui para conferir a agenda completa.
Como participar
A participação na 3ª Fliart é totalmente gratuita e aberta a todos os públicos. O evento acontece diariamente, das 9h às 20h, entre os dias 22 e 31 de maio de 2026, ocupando o espaço do Terminal Rodoviário de Taubaté com uma programação cultural acessível e inclusiva.