Inspirada no universo dos esportes em ano de Copa do Mundo, a 3ª edição da Fliart (Feira do Livro e da Amizade da Rodoviária de Taubaté) acontece com tema “O Livro é Uma Bola”. O evento conta com uma programação cultural diversa e aberta ao público, reunindo artistas, escritores, educadores, músicos, jornalistas e nomes do esporte.

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Feira

A feira busca democratizar o acesso à leitura, ocupando um espaço de grande movimento popular para aproximar a população da cultura de forma inclusiva e acessível. Durante dez dias, serão promovidas oficinas, saraus, debates, lançamentos de livros, exposições, sessões de autógrafos e apresentações musicais. Além das atividades educativas e culturais, os visitantes poderão adquirir obras de mais de 30 editoras que estarão presentes com descontos especiais.

Destaques da Programação