O que era para ser o início de uma nova vida terminou em tragédia.
A jovem manicure Paola Talhatelli, de 18 anos, e o marido Mathias Ambrosini, de 20 anos, morreram em um grave acidente na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo, apenas 20 dias após o casamento do casal.
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A tragédia causou forte comoção nas redes sociais nesta sexta-feira (22). Os dois estavam em um carro que se envolveu em uma colisão com uma caminhonete na Rodovia SP-352, em Itapira.
Segundo o boletim de ocorrência, o veículo do casal seguia no sentido Jacutinga (MG) quando o motorista perdeu o controle da direção. O automóvel rodou na pista e acabou atingido lateralmente por uma caminhonete que trafegava no sentido contrário.
Paola, que estava no banco do passageiro, morreu ainda no local do acidente. Mathias chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
O motorista da caminhonete sofreu apenas escoriações leves. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
A perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias da tragédia.
Casamento havia acontecido há apenas 20 dias
A história do casal emocionou amigos, familiares e internautas após a confirmação de que Paola e Mathias haviam se casado há apenas 20 dias.
Paola trabalhava como manicure. Já Mathias era funcionário de um centro automotivo no bairro Vila Bazani. Nas redes sociais, colegas de trabalho lamentaram a morte do jovem. “Uma pessoa de coração enorme, sempre prestativa, humilde e muito querida”, escreveu a empresa onde ele trabalhava.
O fotógrafo responsável por registrar o casamento também publicou uma homenagem emocionante ao casal. “Eu sabia que estava registrando momentos que se tornariam lembranças eternas, mas não desse jeito”, escreveu.
Ele relembrou ainda os sorrisos, a felicidade e o clima de amor vivido durante a cerimônia.
Igreja e amigos lamentam tragédia
A Assembleia de Deus Congregação Barão, frequentada pela família de Paola, também divulgou nota de pesar. “Mesmo em meio à dor da despedida, confiamos que Deus permanece no controle de todas as coisas”, afirmou a igreja.
As homenagens se multiplicaram nas redes sociais ao longo do dia, com mensagens destacando o carinho, a juventude e os sonhos interrompidos do casal.
Segundo o Serviço Funerário Itapirense, os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas e seriam liberados para a família no fim da tarde desta sexta-feira.