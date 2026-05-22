O que era para ser o início de uma nova vida terminou em tragédia.

A jovem manicure Paola Talhatelli, de 18 anos, e o marido Mathias Ambrosini, de 20 anos, morreram em um grave acidente na Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP-352), em Itapira, no interior de São Paulo, apenas 20 dias após o casamento do casal.

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