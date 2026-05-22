Comédia e fantasia fazem parte da programação teatral deste fim de semana em São José dos Campos. No sábado (23) e domingo (24), "As Filhas da Mãe" prometem arrancar gargalhadas dos adultos, enquanto "João e Maria — A Casa de Doces" encanta as crianças.
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"As Filhas da Mãe"
O Teatro Colinas traz para o público adulto a peça "As Filhas da Mãe", que brinca com os sonhos de fama e os excessos das relações familiares. A trama acompanha Diva Maria, uma mãe frustrada com sua própria trajetória artística, que decide apostar todas as fichas no sucesso das filhas, Deise Maria e Dalva Maria. O grande problema é que nenhuma das duas tem talento. Cansadas da forte pressão materna, as jovens decidem fugir de casa. A partir daí, Diva Maria inicia uma busca caótica e cheia de situações inusitadas. O espetáculo aposta no humor popular e em personagens caricatos para garantir a diversão do público.
As sessões acontecem no sábado (23), às 20h, e no domingo (24), às 19h. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120.
Clássico infantil
No período da tarde, a diversão é voltada às crianças com "João e Maria – A Casa de Doces". Na adaptação do clássico, uma bruxa atrapalhada quer criar uma poção da juventude, mas entre os ingredientes estão crianças desobedientes. Ao notar que os irmãos João e Maria estão perdidos na floresta, a vilã tenta capturá-los em meio a um plano cheio de trapalhadas. Além das músicas e da interação com a plateia, a peça aproveita a história para dialogar com pais e educadores sobre temas sérios da infância, como bullying, autoestima, teimosia e a importância da obediência.
As sessões serão no sábado (23) e no domingo (24), às 15h. Os ingressos custam a partir de R$ 35.
Como assistir
O Teatro Colinas fica na avenida São João, nº 2000, no bairro Jardim das Colinas, em São José dos Campos.
Os ingressos para ambos os espetáculos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial ou diretamente na bilheteria do local, que funciona de quarta-feira a domingo, a partir das 13h.