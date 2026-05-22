Comédia e fantasia fazem parte da programação teatral deste fim de semana em São José dos Campos. No sábado (23) e domingo (24), "As Filhas da Mãe" prometem arrancar gargalhadas dos adultos, enquanto "João e Maria — A Casa de Doces" encanta as crianças.

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"As Filhas da Mãe"

O Teatro Colinas traz para o público adulto a peça "As Filhas da Mãe", que brinca com os sonhos de fama e os excessos das relações familiares. A trama acompanha Diva Maria, uma mãe frustrada com sua própria trajetória artística, que decide apostar todas as fichas no sucesso das filhas, Deise Maria e Dalva Maria. O grande problema é que nenhuma das duas tem talento. Cansadas da forte pressão materna, as jovens decidem fugir de casa. A partir daí, Diva Maria inicia uma busca caótica e cheia de situações inusitadas. O espetáculo aposta no humor popular e em personagens caricatos para garantir a diversão do público.