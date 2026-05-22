Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão deixou uma mulher ferida em Cruzeiro, na tarde de quinta-feira (21). O caso foi registrado por volta das 14h50, na avenida Theodoro Quartim Barbosa, nas proximidades da Praça da Bíblia, no bairro Vila Canevari.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da GCM (Guarda Civil Municipal), a vítima foi encontrada caída na via, apresentando sinais de lesões, fortes dores e suspeita de fraturas nos membros superiores e inferiores.