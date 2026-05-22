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TRÂNSITO URBANO

Mulher fica ferida após acidente envolvendo caminhão em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Portal Cruzeiro
Atendimento à vítima do acidente em Cruzeiro
Atendimento à vítima do acidente em Cruzeiro

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão deixou uma mulher ferida em Cruzeiro, na tarde de quinta-feira (21). O caso foi registrado por volta das 14h50, na avenida Theodoro Quartim Barbosa, nas proximidades da Praça da Bíblia, no bairro Vila Canevari.

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De acordo com informações da GCM (Guarda Civil Municipal), a vítima foi encontrada caída na via, apresentando sinais de lesões, fortes dores e suspeita de fraturas nos membros superiores e inferiores.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Cruzeiro.

O motorista do caminhão envolvido permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência e passou pelos procedimentos de verificação e registro. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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