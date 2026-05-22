22 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem tenta enforcar irmã na frente dos sobrinhos

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Vila Tatetuba, em São José dos Campos, acusado de agredir a irmã diante dos filhos dela. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (21), por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento via 190.

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No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo irmão com socos e chutes, além de ter sofrido uma tentativa de enforcamento.

Ele fugiu após as agressões, mas foi localizado próximo à residência de sua mãe e confessou o crime. Diante dos fatos, foi preso e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da justiça

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