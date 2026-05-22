Uma curtida em rede social terminou em morte brutal no Vale do Paraíba.
Um homem de 27 anos foi assassinado a tijoladas na cabeça em Pindamonhangaba após, segundo a Polícia Civil, curtir uma foto da irmã de um dos adolescentes envolvidos no crime.
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Dois menores, de 15 e 16 anos, foram apreendidos em flagrante na noite de quarta-feira (20), poucas horas após o homicídio no Residencial Vista Alegre.
A vítima foi identificada como Alex Augusto de Oliveira da Silva. Ele morreu ainda no local da agressão, na rua Vicente Moreira, após sofrer graves ferimentos na cabeça.
O que a polícia encontrou na cena do crime
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de agressão com vítima caída ao solo. Quando os policiais chegaram, equipes do Samu já haviam constatado a morte do homem.
Testemunhas relataram inicialmente que Alex teria sido agredido por dois adolescentes. Um deles teria utilizado um tijolo para atingir violentamente a cabeça da vítima.
Curtida em foto teria motivado o crime
De acordo com o registro policial, a motivação apresentada preliminarmente pelos adolescentes seria o fato de Alex ter curtido uma foto publicada nas redes sociais pela irmã de um dos menores.
A Polícia Civil ainda investiga se houve discussão anterior entre os envolvidos e se o ataque foi premeditado.
O caso ganhou forte repercussão pela violência da agressão e pela motivação considerada banal pelos investigadores.
Menores foram apreendidos após ameaça de vingança
Após o homicídio, os adolescentes não foram encontrados imediatamente. Porém, durante o registro da ocorrência, outra equipe da Polícia Militar localizou os menores após ser acionada para atender uma ocorrência de ameaça na Travessa Vicente Moreira.
Segundo os policiais, havia uma multidão no local querendo agredir os adolescentes por suspeita de envolvimento na morte de Alex. A mãe de um dos menores informou à PM que populares estariam tentando linchar os dois adolescentes. Os suspeitos foram localizados, apreendidos e levados para a delegacia.
Adolescente ficou em silêncio
Ainda segundo o boletim de ocorrência, no momento da abordagem os adolescentes teriam admitido aos policiais que agrediram a vítima após a curtida na foto.
Já na delegacia, um dos menores negou participação no homicídio. O outro preferiu permanecer em silêncio.
Diante dos elementos reunidos até o momento, a autoridade policial determinou a apreensão dos adolescentes por ato infracional análogo ao crime de homicídio.
Polícia apreendeu tijolo e celular da vítima
O tijolo apontado como arma utilizada na agressão foi recolhido pela perícia da Polícia Técnico-Científica. A Polícia Civil também apreendeu o celular da vítima, que deve passar por análise para ajudar na investigação da dinâmica do crime e da possível motivação ligada às redes sociais.
As oitivas foram registradas por sistema audiovisual e o caso foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude e à Fundação Casa.
Investigação vai apurar dinâmica e participação dos menores
A Polícia Civil agora tenta esclarecer como ocorreu a agressão, qual foi a participação individual de cada adolescente e se houve premeditação.
Como os suspeitos têm menos de 18 anos, o procedimento segue as regras previstas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Caso a Justiça reconheça o ato infracional, os menores poderão cumprir medidas socioeducativas.