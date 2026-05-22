Uma curtida em rede social terminou em morte brutal no Vale do Paraíba.

Um homem de 27 anos foi assassinado a tijoladas na cabeça em Pindamonhangaba após, segundo a Polícia Civil, curtir uma foto da irmã de um dos adolescentes envolvidos no crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp