A Receita Federal libera, a partir das 10h desta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. O pagamento será realizado no dia 29 de maio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crédito bancário das 137.369 restituições será realizado ao longo do dia 29 de maio, no valor total de R$ 234,16 milhões referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.