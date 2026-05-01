22 de maio de 2026
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IMPOSTO DE RENDA

1º lote de restituição do IR paga R$ 234 mi no Vale; CONSULTE

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Bruno Peres/Agência Brasil
Restituição pode ser consultada nesta sexta-feira (22)
Restituição pode ser consultada nesta sexta-feira (22)

A Receita Federal libera, a partir das 10h desta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. O pagamento será realizado no dia 29 de maio.

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O crédito bancário das 137.369 restituições será realizado ao longo do dia 29 de maio, no valor total de R$ 234,16 milhões referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

O crédito das restituições será realizado conforme o processamento de cada instituição financeira. A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos.

Este lote é 36% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que havia sido o maior até então. Na ocasião foram restituídos créditos no valor de R$ 171,71 milhões para 105.027 contribuintes da região.

A medida também coincide com o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado em 25 de maio, simbolizando o compromisso institucional com eficiência, transparência e retorno mais rápido dos valores ao cidadão.

Consulta da restituição

Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve acessar o portal da Receita Federal (clique aqui), e seguir os procedimentos abaixo:

Clicar em “Meu Imposto de Renda”
Selecionar “Consultar minha restituição”

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo oficial da Receita Federal para tablets e smartphones. O sistema oferece: consulta simplificada, consulta completa via e-CAC e orientações e canais de atendimento.

Caso sejam identificadas pendências na declaração, o contribuinte poderá retificar as informações incorretas.

Segurança e reagendamento do pagamento

A Receita Federal informa que o pagamento da restituição é realizado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte.

Em casos de erro nos dados bancários ou problemas na conta de destino, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do crédito junto ao Banco do Brasil, no prazo de até um ano após a primeira tentativa de pagamento.

O reagendamento pode ser feito:

Pelo Portal BB - https://www.bb.com.br/irpf
Pela Central de Relacionamento BB:
4004-0001 (capitais)
0800-729-0001 (demais localidades)
0800-729-0088 (deficientes auditivos)

Para reagendar o crédito, será necessário informar: valor da restituição e número do recibo da declaração.

Caso o valor não seja resgatado em até um ano, a solicitação deverá ser feita pelo portal e-CAC, na opção:

Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

Calendário de restituições:

Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas:

- 30 de junho
- 31 de julho
- 28 de agosto

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