A Receita Federal libera, a partir das 10h desta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. O pagamento será realizado no dia 29 de maio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crédito bancário das 137.369 restituições será realizado ao longo do dia 29 de maio, no valor total de R$ 234,16 milhões referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
O crédito das restituições será realizado conforme o processamento de cada instituição financeira. A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos.
Este lote é 36% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que havia sido o maior até então. Na ocasião foram restituídos créditos no valor de R$ 171,71 milhões para 105.027 contribuintes da região.
A medida também coincide com o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado em 25 de maio, simbolizando o compromisso institucional com eficiência, transparência e retorno mais rápido dos valores ao cidadão.
Consulta da restituição
Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve acessar o portal da Receita Federal (clique aqui), e seguir os procedimentos abaixo:
Clicar em “Meu Imposto de Renda”
Selecionar “Consultar minha restituição”
A consulta também pode ser feita pelo aplicativo oficial da Receita Federal para tablets e smartphones. O sistema oferece: consulta simplificada, consulta completa via e-CAC e orientações e canais de atendimento.
Caso sejam identificadas pendências na declaração, o contribuinte poderá retificar as informações incorretas.
Segurança e reagendamento do pagamento
A Receita Federal informa que o pagamento da restituição é realizado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte.
Em casos de erro nos dados bancários ou problemas na conta de destino, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do crédito junto ao Banco do Brasil, no prazo de até um ano após a primeira tentativa de pagamento.
O reagendamento pode ser feito:
Pelo Portal BB - https://www.bb.com.br/irpf
Pela Central de Relacionamento BB:
4004-0001 (capitais)
0800-729-0001 (demais localidades)
0800-729-0088 (deficientes auditivos)
Para reagendar o crédito, será necessário informar: valor da restituição e número do recibo da declaração.
Caso o valor não seja resgatado em até um ano, a solicitação deverá ser feita pelo portal e-CAC, na opção:
Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.
Calendário de restituições:
Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas:
- 30 de junho
- 31 de julho
- 28 de agosto