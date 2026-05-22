O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um alerta de que um forte El Niño pode se desenvolver entre o final de 2026 e 2027. Esse fenômeno ocorre quando as águas do Oceano Pacífico esquentam além do normal, alterando o clima em todo o planeta.

Os cientistas afirmam que o evento pode ser um dos maiores da história. A divulgação visa antecipar a preparação do governo e da sociedade para reduzir prejuízos.

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Impactos globais