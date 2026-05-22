A Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, para a "absolvição sumária" do réu, preso acusado do feminicídio da esposa, a soldado da PM Gisele Alves Santana, 32 anos, e fraude processual.

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A defesa do policial militar afirmou, em entrevista ao UOL, que a solicitação de absolvição sumária é "praxe" nesta fase do processo. O oficial é nascido em Taubaté e foi preso em São José dos Campos.