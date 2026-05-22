Um homem de 27 anos foi morto e dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos em flagrante na rua Vicente Moreira, no Residencial Vista Alegre, em Pindamonhangaba, na noite de quarta-feira (20). O motivo do crime pode ter sido a curtida de uma foto nas redes sociais da irmã de um dos adolescentes.

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O boletim de ocorrência registra o caso como ato infracional análogo ao crime de homicídio. A vítima, identificada como Alex Augusto de Oliveira da Silva, morreu no local após sofrer ferimentos na cabeça.