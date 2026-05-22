A Embraer assinou um memorando de entendimento com a HAI (Hellenic Aerospace Industry) para fortalecer a cooperação estratégica nos setores aeroespacial e de defesa.
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O acordo, assinado nesta sexta-feira (22) por Fabio Caparica, vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança, e Alexandros Diakopoulos, presidente executivo da HAI, foi idealizado para proporcionar à Força Aérea Helênica a autonomia operacional e de suporte necessária para gerenciar sua futura frota de aeronaves C-390, ao mesmo tempo em que impulsiona as capacidades da indústria nacional.
A Grécia ainda não fechou o contrato, mas o governo oficializou o interesse e está em negociações avançadas para a aquisição de aeronaves de transporte militar C-390 Millennium. A negociação prevê inicialmente a compra de 3 a 6 unidades para substituir sua frota envelhecida de C-130 Hercules
Repercussão
“Assinar com a Embraer representa para nós mais do que um acordo comercial. Reflete nossa convicção de que a HAI pode e deve ser a escolha natural para empresas aeroespaciais de classe mundial que buscam um parceiro confiável na Europa”, disse Diakopoulos.
“Desenvolver capacidades de manutenção e suporte para o C-390 na Grécia não apenas atende às necessidades operacionais da Força Aérea Helênica, mas também desenvolve uma base industrial sólida de valor e de longo prazo para o nosso país. É exatamente essa combinação de autonomia operacional e desenvolvimento industrial que define a direção estratégica da HAI”, afirmou o executivo.
“A Hellenic Aerospace Industry é uma empresa que conhecemos bem, com a qual cooperamos há várias décadas. Ao longo dos anos, passamos a valorizar a expertise de seus profissionais e a qualidade do trabalho que entregam. Nesse contexto, a HAI se destaca naturalmente como o parceiro ideal para nós na Grécia”, disse Caparica.
“Este acordo estratégico abre caminho para futuras discussões sobre a expansão da expertise de manutenção no país, apoiando o desenvolvimento de capacidades avançadas de MRO e maior autonomia para a Força Aérea Helênica. Este acordo também permitirá à Embraer ampliar sua presença na Grécia e reforçar sua relação de longa data com o país”, afirmou Douglas Lobo, vice-presidente de Suporte ao Cliente e de Pós-Vendas da Embraer Serviços & Suporte.
Estratégia de longo prazo da Embraer
O memorando reforça a estratégia de longo prazo da Embraer para fortalecer e expandir ainda mais sua presença no mercado europeu, apoiando o crescimento da empresa e contribuindo para o avanço do setor aeroespacial e de defesa em todo o continente.
“O C-390 Millennium representa a nova geração de aeronaves de transporte militar multimissão, com interoperabilidade idealizada desde o projeto inicial. A aeronave redefine os padrões de versatilidade, confiabilidade e eficiência operacional da sua categoria, demonstrando constantemente suas avançadas capacidades de transporte aéreo militar”, informou a Embraer.