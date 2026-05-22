A Embraer assinou um memorando de entendimento com a HAI (Hellenic Aerospace Industry) para fortalecer a cooperação estratégica nos setores aeroespacial e de defesa.

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O acordo, assinado nesta sexta-feira (22) por Fabio Caparica, vice-presidente de Contratos da Embraer Defesa & Segurança, e Alexandros Diakopoulos, presidente executivo da HAI, foi idealizado para proporcionar à Força Aérea Helênica a autonomia operacional e de suporte necessária para gerenciar sua futura frota de aeronaves C-390, ao mesmo tempo em que impulsiona as capacidades da indústria nacional.