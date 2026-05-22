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ACIDENTE FATAL

Homem morre atropelado na Dutra, em Caçapava; motorista foge

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PRF
PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou fuga do veículo envolvido
PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou fuga do veículo envolvido

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na madrugada desta sexta-feira (22). O acidente ocorreu no km 128, sentido São Paulo.

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou fuga do veículo envolvido. As autoridades devem se mobilizar para identificar o atropelador.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Caçapava como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente, ambos previstos no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

O acidente aconteceu por volta das 3h22, na região da Vila São João, em Caçapava. A comunicação à polícia ocorreu às 4h22 e o boletim foi emitido às 7h10.

Vítima estava sem identificação

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da PRF foi acionada pela central e pela concessionária responsável pela rodovia para atendimento a uma ocorrência de atropelamento.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a equipe de resgate da concessionária já presente. No trecho, havia um corpo masculino ao solo, com morte evidente.

A vítima não portava documentos. Segundo o BO, foram feitas diligências pela equipe de resgate para tentar localizar algum meio de identificação, mas nada foi encontrado. A PRF informou que a vítima tinha aproximadamente 30 anos e provavelmente era um andarilho.

Veículo atropelador fugiu

O boletim informa que não havia no local qualquer indício de identificação do veículo atropelador. O motorista não permaneceu na cena e não deixou vestígios, como placa, retrovisor ou outros elementos que pudessem indicar o modelo ou a identificação do veículo.

Outra policial rodoviária federal também foi ouvida como testemunha e confirmou que, ao chegar ao local, encontrou o pedestre já em óbito sobre a faixa de desaceleração, sem presença do veículo responsável.

A concessionária RioSP informou inicialmente que a ocorrência foi atendida no km 128,4 da BR-116, sentido São Paulo, e que houve interdição da faixa de aceleração para atendimento.

A empresa informou que não havia registro de congestionamento no momento do atendimento, com tráfego livre pelo trecho.

Polícia pediu exames para identificar vítima

A Polícia Civil requisitou exame necroscópico, exame toxicológico e identificação datiloscópica. A medida deve ajudar a confirmar a identidade da vítima e produzir elementos para a investigação.

O BO também registra que um policial civil da CPJ de São José dos Campos esteve no local, além do perito e equipe técnica. O caso será apreciado pelo delegado titular.

A investigação deve tentar localizar imagens de câmeras da rodovia, registros da concessionária, dados de tráfego e eventuais danos compatíveis em veículos que passaram pelo trecho no horário do atropelamento.

Informações que ajudem a identificar o veículo envolvido podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, ou à Polícia Rodoviária Federal.

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