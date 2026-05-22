Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na madrugada desta sexta-feira (22). O acidente ocorreu no km 128, sentido São Paulo.

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou fuga do veículo envolvido. As autoridades devem se mobilizar para identificar o atropelador.