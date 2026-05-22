Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na madrugada desta sexta-feira (22). O acidente ocorreu no km 128, sentido São Paulo.
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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou fuga do veículo envolvido. As autoridades devem se mobilizar para identificar o atropelador.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Caçapava como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente, ambos previstos no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
O acidente aconteceu por volta das 3h22, na região da Vila São João, em Caçapava. A comunicação à polícia ocorreu às 4h22 e o boletim foi emitido às 7h10.
Vítima estava sem identificação
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da PRF foi acionada pela central e pela concessionária responsável pela rodovia para atendimento a uma ocorrência de atropelamento.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram a equipe de resgate da concessionária já presente. No trecho, havia um corpo masculino ao solo, com morte evidente.
A vítima não portava documentos. Segundo o BO, foram feitas diligências pela equipe de resgate para tentar localizar algum meio de identificação, mas nada foi encontrado. A PRF informou que a vítima tinha aproximadamente 30 anos e provavelmente era um andarilho.
Veículo atropelador fugiu
O boletim informa que não havia no local qualquer indício de identificação do veículo atropelador. O motorista não permaneceu na cena e não deixou vestígios, como placa, retrovisor ou outros elementos que pudessem indicar o modelo ou a identificação do veículo.
Outra policial rodoviária federal também foi ouvida como testemunha e confirmou que, ao chegar ao local, encontrou o pedestre já em óbito sobre a faixa de desaceleração, sem presença do veículo responsável.
A concessionária RioSP informou inicialmente que a ocorrência foi atendida no km 128,4 da BR-116, sentido São Paulo, e que houve interdição da faixa de aceleração para atendimento.
A empresa informou que não havia registro de congestionamento no momento do atendimento, com tráfego livre pelo trecho.
Polícia pediu exames para identificar vítima
A Polícia Civil requisitou exame necroscópico, exame toxicológico e identificação datiloscópica. A medida deve ajudar a confirmar a identidade da vítima e produzir elementos para a investigação.
O BO também registra que um policial civil da CPJ de São José dos Campos esteve no local, além do perito e equipe técnica. O caso será apreciado pelo delegado titular.
A investigação deve tentar localizar imagens de câmeras da rodovia, registros da concessionária, dados de tráfego e eventuais danos compatíveis em veículos que passaram pelo trecho no horário do atropelamento.
Informações que ajudem a identificar o veículo envolvido podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, ou à Polícia Rodoviária Federal.