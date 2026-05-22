O Ministério da Saúde passou a oferecer o FIT (Teste Imunoquímico Fecal) na rede SUS para o rastreamento do câncer colorretal. O teste permite a detecção precoce da doença, que é o segundo tipo de tumor mais comum no Brasil. A expectativa do governo federal é que a facilidade do novo exame estenda a rede de prevenção para mais de 40 milhões de pessoas.
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Câncer colorretal
O Instituto Nacional do Câncer projeta cerca de 53,8 mil novos casos diários da doença a cada ano no triênio de 2026 a 2028. A maioria dos pacientes só descobre o tumor em estágios avançados, quando o tratamento é mais complexo e a chance de cura, menor. O rastreamento em massa chega justamente para quebrar esse ciclo.
O novo exame
A iniciativa tem como foco homens e mulheres entre 50 e 75 anos que não apresentam sintomas.
O FIT substitui os testes de sangue oculto. A grande inovação está no uso de anticorpos que reconhecem especificamente o sangue humano, o que diminui as chances de falsos resultados.
O teste não causa desconforto e não requer dietas restritivas nos dias anteriores nem preparos intestinais. A coleta de uma única amostra de fezes é feita pelo próprio cidadão no conforto de casa, utilizando um kit fornecido pelo SUS, e depois entregue ao laboratório.
Caso o FIT aponte a presença de sangue invisível a olho nu, o paciente é encaminhado para realizar uma colonoscopia e segue tratamento conforme orientação médica. Em casos de resultado negativo, as diretrizes internacionais recomendam repetir o rastreamento anualmente.