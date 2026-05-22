O Ministério da Saúde passou a oferecer o FIT (Teste Imunoquímico Fecal) na rede SUS para o rastreamento do câncer colorretal. O teste permite a detecção precoce da doença, que é o segundo tipo de tumor mais comum no Brasil. A expectativa do governo federal é que a facilidade do novo exame estenda a rede de prevenção para mais de 40 milhões de pessoas.

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Câncer colorretal

O Instituto Nacional do Câncer projeta cerca de 53,8 mil novos casos diários da doença a cada ano no triênio de 2026 a 2028. A maioria dos pacientes só descobre o tumor em estágios avançados, quando o tratamento é mais complexo e a chance de cura, menor. O rastreamento em massa chega justamente para quebrar esse ciclo.

O novo exame