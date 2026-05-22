Um adolescente de 17 anos foi morto após três disparos de arma de fogo na praça João Domingos Manara, no bairro Cecap, em Taubaté, na madrugada desta sexta-feira (22).

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O crime, ainda sem autor identificado, coloca moradores do bairro em alerta. A Polícia Civil tenta localizar um suspeito visto em uma moto preta.