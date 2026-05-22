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HOMICÍDIO NO CECAP

URGENTE: Adolescente de 17 anos é morto com três tiros em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Vale 360 News
Polícia Civil de Taubaté investiga o homicídio
Polícia Civil de Taubaté investiga o homicídio

Um adolescente de 17 anos foi morto após três disparos de arma de fogo na praça João Domingos Manara, no bairro Cecap, em Taubaté, na madrugada desta sexta-feira (22).

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O crime, ainda sem autor identificado, coloca moradores do bairro em alerta. A Polícia Civil tenta localizar um suspeito visto em uma moto preta.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio consumado, com autoria desconhecida. A vítima, Robison Morato da Silva, chegou a ser socorrida com vida à UPA do Cecap, mas não resistiu aos ferimentos.

O boletim aponta que policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública. Durante o deslocamento, a equipe recebeu a informação de que havia uma vítima e que ela já tinha sido levada com vida para a UPA do CECAP.

Ao chegarem ao local indicado como ponto dos disparos, na praça João Domingos Manara, os policiais não encontraram vestígios. Segundo o registro, a preservação da cena ficou prejudicada por causa da chuva.

Suspeito em moto preta é citado

A única informação inicial repassada por populares foi a de que o autor dos disparos seria um indivíduo em uma moto preta. O boletim não traz, até esta fase, nome de suspeito, características físicas ou rota de fuga.

Depois de verificar o local, os policiais foram até a UPA do Cecap. Na unidade de saúde, foram informados de que o adolescente havia morrido após ser atingido por três tiros.

Conforme o BO, Robison foi atingido por três disparos de arma de fogo. Os ferimentos ocorreram na região do umbigo, tórax direito e peito transfixado.

A médica responsável constatou o óbito na unidade de saúde. A funerária Sagrada Família foi acionada e a Polícia Civil solicitou exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal).

Família não soube informar ameaça ou dívida

Familiares da vítima disseram à polícia que não sabiam se o adolescente havia recebido algum tipo de ameaça ou se tinha dívida que pudesse explicar o crime.

Essa informação deve ser aprofundada pela investigação. A Polícia Civil deve buscar imagens de câmeras, ouvir testemunhas, levantar a rotina da vítima e tentar identificar o motociclista citado por populares.

O boletim informa que não houve prisão em flagrante. A ocorrência foi encaminhada ao distrito policial da área dos fatos, responsável pelas próximas diligências.

Investigação do homicídio

A investigação deve apurar a motivação do crime e identificar quem estava na moto preta mencionada por populares. Como o local estava prejudicado pela chuva, imagens de câmeras próximas podem ser decisivas para reconstruir a dinâmica dos disparos.

Informações que ajudem a Polícia Civil podem ser repassadas pelo telefone 181, do Disque-Denúncia. Em caso de emergência ou movimentação suspeita, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

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