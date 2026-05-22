Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) atualizou as orientações à rede estadual de saúde sobre o surto de Ebola registrado na República Democrática do Congo. O documento reforça os fluxos de identificação, notificação, isolamento e atendimento de eventuais casos suspeitos no estado.

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Risco baixo e transmissão

Segundo a avaliação técnica, o risco de o vírus chegar ao Brasil e à América do Sul é considerado baixo. Não há registro de transmissão nativa do vírus no continente sul-americano, além de não existirem voos diretos entre a área afetada na África e a América do Sul.