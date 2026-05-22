A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, anunciou a conclusão da etapa de testes de voos pairados e de baixa velocidade com o eVTOL, o "carro voador". A nova fase foi anunciada na quinta-feira (21) e concluída cerca de cinco meses após o voo inaugural do protótipo, realizado na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP).
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Segundo a Eve, o veículo apresentou um desempenho estável em voo pairado e em manobras progressivamente mais complexas. Os testes incluíram ensaios em velocidades inferiores a 15 nós (cerca de 27 km/h), para validar os sistemas de controle, análise dos efeitos do fluxo de ar gerado pelos rotores, comportamento térmico e desempenho do sistema de propulsão.
Com o avanço dos ensaios, os voos horizontais passaram a alcançar velocidades próximas de 20 nós (o equivalente a cerca de 37 km/h). Os resultados obtidos foram satisfatórios e devem permitir o avanço seguro para velocidades maiores, além da expansão gradual do envelope de voo.
“A conclusão dos ensaios nos fornece dados altamente confiáveis para validar e refinar nossos modelos aerodinâmicos, de propulsão e de cargas estruturais”, afirmou Marcelo Basile, líder de testes da Eve.
“Essa correlação entre modelos e comportamento real é o que permite uma expansão disciplinada do envelope de voo. Com os ensaios em solo planejados para a próxima etapa, estaremos preparados para iniciar os voos de transição, em que validaremos a sincronização entre os propulsores de sustentação (lifter) e de avanço (pusher) antes de avançarmos para a fase de voo de cruzeiro”.
Próximos passos
A próxima etapa, programada para começar no segundo semestre de 2026, envolve novos testes em solo. O objetivo é preparar o veículo para a fase de voos de transição, momento em que a aeronave altera o empuxo vertical para o voo horizontal sustentado pelas asas.
O veículo tem previsão de entrega e operações comerciais a partir de 2027. A Eve possui uma carteira de pedidos de quase 3.000 "carros voadores".