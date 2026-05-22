A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, anunciou a conclusão da etapa de testes de voos pairados e de baixa velocidade com o eVTOL, o "carro voador". A nova fase foi anunciada na quinta-feira (21) e concluída cerca de cinco meses após o voo inaugural do protótipo, realizado na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP).

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Segundo a Eve, o veículo apresentou um desempenho estável em voo pairado e em manobras progressivamente mais complexas. Os testes incluíram ensaios em velocidades inferiores a 15 nós (cerca de 27 km/h), para validar os sistemas de controle, análise dos efeitos do fluxo de ar gerado pelos rotores, comportamento térmico e desempenho do sistema de propulsão.