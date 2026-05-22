O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão um fim de semana repleto de atrações entre os dias 22 e 24 de maio. Shows de artistas nacionais, festivais gastronômicos gratuitos, apresentações teatrais e stand-up comedy prometem atrair público para cidades como São José dos Campos, Taubaté, Lorena, Campos do Jordão e Caraguatatuba. A programação busca fortalecer o turismo regional e impulsionar o comércio local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Pagode, samba e reggae

Em Lorena, o cantor Ferrugem se apresenta neste sábado (23), às 22h, no CDG Beer Garden, localizado no km 57 da Rodovia Presidente Dutra. Os ingressos do terceiro lote custam R$ 80. O evento possui classificação etária para maiores de 16 anos, enquanto adolescentes de 16 e 17 anos precisam apresentar autorização assinada pelos responsáveis e reconhecida em cartório.