O Vale do Paraíba e o Litoral Norte terão um fim de semana repleto de atrações entre os dias 22 e 24 de maio. Shows de artistas nacionais, festivais gastronômicos gratuitos, apresentações teatrais e stand-up comedy prometem atrair público para cidades como São José dos Campos, Taubaté, Lorena, Campos do Jordão e Caraguatatuba. A programação busca fortalecer o turismo regional e impulsionar o comércio local.
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Pagode, samba e reggae
Em Lorena, o cantor Ferrugem se apresenta neste sábado (23), às 22h, no CDG Beer Garden, localizado no km 57 da Rodovia Presidente Dutra. Os ingressos do terceiro lote custam R$ 80. O evento possui classificação etária para maiores de 16 anos, enquanto adolescentes de 16 e 17 anos precisam apresentar autorização assinada pelos responsáveis e reconhecida em cartório.
Já em Taubaté, o grupo Sorriso Maroto sobe ao palco do Via Vale Garden Shopping no domingo (24), a partir das 15h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 60.
Em São José dos Campos, a banda Maneva será uma das principais atrações do Zamba Music Festival, realizado no Palácio Sunset. O festival acontece no sábado (23), com início às 16h. As entradas custam a partir de R$ 50.
Na Serra da Mantiqueira, o tradicional grupo Demônios da Garoa se apresenta no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, também no sábado (23), às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 60.
Festival gratuito mistura gastronomia e rock em Caraguatatuba
No Litoral Norte, Caraguatatuba recebe mais uma edição do Festival Rock Beer, realizado na Praça da Cultura. O evento reúne apresentações de bandas de rock da região e opções gastronômicas ligadas ao universo cervejeiro.
A programação acontece no sábado e domingo, sempre a partir das 14h, com entrada gratuita.
Teatro e humor completam agenda cultural em São José
Além dos shows musicais, São José dos Campos concentra parte da agenda cultural voltada ao teatro e à comédia.
O humorista Victor Sarro apresenta seu espetáculo de stand-up no Hillarius VP neste sábado (23), às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 60.
No Teatro Colinas, a peça “As Filhas da Mãe” terá sessões no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Já o público infantil poderá acompanhar a montagem de “João e Maria”, apresentada às 15h nos dois dias. Os ingressos variam entre R$ 35 e R$ 60.