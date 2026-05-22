O Imposto de Renda 2026 tem como novidade a restituição automática, apelidada de "cashback", que deve beneficiar cerca de 4 milhões de brasileiros. O benefício contempla quem teve imposto retido na fonte ao longo de 2024, mas não tinha a obrigação de entregar a declaração em 2025. O valor médio do reembolso será de R$ 125, podendo chegar a R$ 1.000 por contribuinte e injetará R$ 500 milhões na economia no dia do pagamento, em 15 de junho de 2026.

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Quem tem direito ao "cashback"

Para receber, é necessário ter sido isento da declaração em 2025, ter o CPF em situação de regularidade, apresentar transações de baixo valor fiscal e ter uma chave Pix cadastrada com o número de CPF.