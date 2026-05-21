O Centro Cultural de Taubaté recebe a exposição “Memórias de Mestre Justino”, na galeria que leva o nome do artista. A mostra reúne 11 obras originais e itens pessoais e de trabalho do acervo de Paulo Cezane, filho do artista.
A exposição permanece aberta ao público entre 20 de maio e 1º de junho de 2026. O conjunto inclui cavaletes, pincéis, espátulas e livros que pertenceram ao pintor.
Mestre Justino é referência da arte popular e do muralismo no Brasil, com atuação no Vale do Paraíba.
Em paralelo, os murais do artista na Biblioteca Municipal de Taubaté passam por processo de revitalização iniciado em maio, com continuidade prevista para os próximos meses.
O Centro Cultural também terá uma homenagem permanente na entrada principal ao artista e ao seu discípulo Toninho Mendes, patrono do espaço.
O trabalho de Mestre Justino inclui produção artística, formação de novos artistas e contribuição para a cultura regional.
A visitação ocorre no Centro Cultural Municipal de Taubaté. O funcionamento é às segundas e quartas-feiras, das 13h às 22h, e às terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 16h30.