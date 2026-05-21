A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí realiza no dia 28 de maio uma oficina de negócios com empresas do município e a construtora Libercon, responsável pelas obras do novo Centro de Distribuição do Mercado Livre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O encontro será às 10h, no auditório da Secretaria de Educação, na Rua Lamartine Delamare, 69, no Centro de Jacareí. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita previamente.