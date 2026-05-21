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Jacareí promove oficina com construtora do Mercado Livre; veja

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Jacareí promove oficina com construtora do Mercado Livre
Jacareí promove oficina com construtora do Mercado Livre

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí realiza no dia 28 de maio uma oficina de negócios com empresas do município e a construtora Libercon, responsável pelas obras do novo Centro de Distribuição do Mercado Livre.

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O encontro será às 10h, no auditório da Secretaria de Educação, na Rua Lamartine Delamare, 69, no Centro de Jacareí. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita previamente.

A atividade terá participação da equipe de suprimentos da Libercon, que vai apresentar demandas de fornecimento para a obra do centro de distribuição.

A participação é voltada principalmente a empresas sediadas em Jacareí. Caso haja vagas remanescentes, outras empresas poderão ser atendidas.

Entre as oportunidades estão fornecimento de materiais de construção, equipamentos de proteção, materiais elétricos e hidráulicos, além de serviços de locação de máquinas e equipamentos.

Também há demanda por serviços como transporte de materiais, destinação de resíduos, topografia, limpeza de obra, serralheria e execução de serviços civis.

A lista inclui ainda fornecimento de cimento, areia, brita, madeira, blocos de concreto, esquadrias, placas de sinalização, kits de primeiros socorros, caixas d’água, tapumes, piso intertravado, granito e outros insumos utilizados em obras.

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