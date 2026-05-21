As inscrições para o vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) seguem abertas até 1º de junho para ingresso no segundo semestre de 2026. O cadastro deve ser feito pela internet, no site oficial do processo seletivo.
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A taxa de participação é de R$ 90. A prova está marcada para 28 de junho, e os locais de exame serão divulgados em 24 de junho.
O processo seletivo oferece 13 mil vagas em 85 unidades distribuídas pelo estado de São Paulo. Os cursos são superiores gratuitos e voltados a diferentes áreas de formação.
Em São José dos Campos, são 270 vagas em oito cursos. A unidade funciona no núcleo do Parque de Inovação Tecnológica (PIT).
Entre as opções estão Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Logística, Gestão da Produção Industrial, Manutenção de Aeronaves e Projetos de Estruturas Aeronáuticas, além de cursos na modalidade a distância.
As Fatecs são geridas pelo Centro Paula Souza e oferecem cursos superiores de tecnologia com duração reduzida em relação a bacharelados tradicionais.