As inscrições para o vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) seguem abertas até 1º de junho para ingresso no segundo semestre de 2026. O cadastro deve ser feito pela internet, no site oficial do processo seletivo.

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A taxa de participação é de R$ 90. A prova está marcada para 28 de junho, e os locais de exame serão divulgados em 24 de junho.