Um turista de Goiás foi vítima de um roubo à mão armada na tarde desta quarta-feira (20), em Ubatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu por volta das 15h, em uma pousada localizada no bairro Itaguá, em frente à orla da cidade.

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A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, dois homens aparecem chegando ao local usando capacetes. Em seguida, eles abordam a vítima, que estava sentada na área externa da pousada.