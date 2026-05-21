22 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ROUBO

Turista tem joias avaliadas em R$ 150 mil roubados em Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi assaltado
Homem foi assaltado

Um turista de Goiás foi vítima de um roubo à mão armada na tarde desta quarta-feira (20), em Ubatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu por volta das 15h, em uma pousada localizada no bairro Itaguá, em frente à orla da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, dois homens aparecem chegando ao local usando capacetes. Em seguida, eles abordam a vítima, que estava sentada na área externa da pousada.

Segundo informações apuradas pela Rádio Costa Azul junto à Polícia Militar, os criminosos levaram joias e relógios avaliados em cerca de R$ 150 mil.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos foram identificados em menos de 40 minutos após o crime e devem ser indiciados. Durante as diligências, os policiais apreenderam uma blusa e um capacete que teriam sido usados por um dos envolvidos durante a ação.

O caso segue em investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários