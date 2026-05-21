22 de maio de 2026
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Sanja Coffee Party estreia domingo e espera 1.500 pessoas

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Sanja Coffee Party estreia domingo e espera 1.500 pessoas
Sanja Coffee Party estreia domingo e espera 1.500 pessoas

A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste domingo (24) a 1ª edição do Sanja Coffee Party. O evento está marcado para as 7h às 11h, no Parque da Cidade, na Avenida Olivo Gomes, 100, em Santana.

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As inscrições foram encerradas. Os inscritos devem comparecer ao local para o café da manhã e receberão um squeeze.

Pessoas sem inscrição poderão participar das atividades programadas. A estrutura será montada ao ar livre e contará com aulas de yoga, treino funcional, ginástica e fit dance, além de música com DJ durante toda a manhã.

A participação dos inscritos exige a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Programação:
7h – café da manhã (inscritos)
8h – yoga, com Symone Dagmar
9h – treino funcional, com Cíntia Borges
9h30 – ginástica, com Kátia Neves
10h – fit dance, com Cris Barbie

Os participantes devem levar tapete para yoga e o alimento para doação. O Sanja Coffee Party segue formato de encontro matinal com atividades físicas e música em espaço público.

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