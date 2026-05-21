A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste domingo (24) a 1ª edição do Sanja Coffee Party. O evento está marcado para as 7h às 11h, no Parque da Cidade, na Avenida Olivo Gomes, 100, em Santana.

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As inscrições foram encerradas. Os inscritos devem comparecer ao local para o café da manhã e receberão um squeeze.