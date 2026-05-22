“Que Deus te receba de braços abertos.”
A frase publicada por um amigo nas redes sociais resume o clima de dor, saudade e emoção provocado pela morte do cinegrafista Luiz Felipe de Oliveira, de 28 anos.
Vítima de um grave acidente durante uma viagem para Ubatuba, no Litoral Norte, Felipe passou a ser homenageado por colegas, familiares e amigos, que destacaram sua alegria, humildade, fé e paixão pela comunicação.
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Luiz Felipe morreu na manhã de quarta-feira (20), em um acidente na rodovia SP-046, em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o cinegrafista seguia de Minas Gerais em direção ao litoral paulista quando perdeu o controle do VW/CrossFox que dirigia, bateu contra um barranco e invadiu a pista contrária.
Na sequência, o veículo colidiu frontalmente contra um Fiat/Argo. Felipe morreu ainda no local. O outro motorista não sofreu ferimentos.
O jovem estava de férias e viajava com a família para Ubatuba.
“Um menino de sorriso fácil”
Nas redes sociais, a notícia da morte gerou forte comoção entre amigos, colegas de profissão e pessoas que acompanharam a trajetória de Felipe em Minas Gerais. “Um menino novo, de sorriso fácil, que por onde passava levava alegria”, escreveu Anderson Nogueira. “Sempre que nos encontrávamos, vinha com aquele jeito simples e alegre de me cumprimentar.”
As homenagens também ressaltaram o carisma e a forma acolhedora com que Felipe tratava as pessoas.
“Hoje fica a saudade e as boas lembranças de uma pessoa querida, que certamente marcou a vida de muitos”, publicou o amigo.
Fé e sonhos interrompidos
Além da alegria, outro ponto constantemente citado nas mensagens foi a fé do cinegrafista. Amigos afirmaram que Luiz Felipe era profundamente ligado a Deus e carregava muitos sonhos pessoais e profissionais.
“Que Deus te receba de braços abertos, meu amigo”, escreveu Anderson Nogueira em uma das mensagens mais compartilhadas após a confirmação da morte.
O tom religioso também apareceu em outras homenagens, marcadas por pedidos de conforto espiritual à família.
Trajetória na comunicação
Felipe trabalhava como cinegrafista na TV Alfenas, em Minas Gerais, e também era lembrado por colegas da Rádio Pinheirinho, onde iniciou a trajetória profissional. “Vi você iniciar sua trajetória sempre com dedicação, carisma e amor pelo que fazia”, escreveu Luiz Antonio da Silva.
“Fica a lembrança da sua amizade, da sua alegria e do seu companheirismo.”
A TV Alfenas publicou nota oficial lamentando a morte do profissional. “A TV Alfenas hoje está em luto. Nosso cinegrafista Luis Felipe de Oliveira faleceu após um acidente de carro próximo a Santo Antônio do Pinhal.”
Acidente será investigado
A colisão aconteceu por volta das 8h20, no km 159,5 da SP-046.
A Polícia Científica realizou perícia no local e o corpo foi encaminhado ao IML de Taubaté.
Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente seguem sob investigação por meio de inquérito policial.
Despedida marcada por emoção
O velório de Luiz Felipe reuniu familiares, amigos e colegas de profissão em meio a um clima de forte emoção. Nas redes sociais, as despedidas reforçaram a imagem de um jovem querido, sonhador e apaixonado pela vida.
“Seu amor e sua luz continuarão vivos em nossos corações”, dizia uma das homenagens publicadas após a morte do cinegrafista.