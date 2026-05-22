Vítima de um grave acidente durante uma viagem para Ubatuba, no Litoral Norte, Felipe passou a ser homenageado por colegas, familiares e amigos, que destacaram sua alegria, humildade, fé e paixão pela comunicação.

A frase publicada por um amigo nas redes sociais resume o clima de dor, saudade e emoção provocado pela morte do cinegrafista Luiz Felipe de Oliveira, de 28 anos.

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Luiz Felipe morreu na manhã de quarta-feira (20), em um acidente na rodovia SP-046, em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o cinegrafista seguia de Minas Gerais em direção ao litoral paulista quando perdeu o controle do VW/CrossFox que dirigia, bateu contra um barranco e invadiu a pista contrária.