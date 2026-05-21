“Sua luz e seu amor continuarão vivos em nossos corações.”
A frase publicada na nota de falecimento de Luiz Felipe de Oliveira, de 28 anos, resume o clima de dor e comoção provocado pela morte do jovem cinegrafista, vítima de um grave acidente na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba.
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Amigos, colegas de profissão e familiares usaram as redes sociais para prestar homenagens emocionadas ao profissional, descrito como um rapaz alegre, humilde e apaixonado pela vida.
Luiz Felipe morreu na manhã de quarta-feira (20), após um acidente na rodovia SP-046, em Santo Antônio do Pinhal, enquanto viajava com a família para Ubatuba, no Litoral Norte.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a colisão aconteceu por volta das 8h20, no km 159,5 da rodovia. O VW/CrossFox conduzido por Felipe seguia de Minas Gerais em direção ao litoral paulista quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra um barranco e invadiu a pista contrária.
Na sequência, o veículo atingiu frontalmente um Fiat/Argo que vinha no sentido oposto. Luiz Felipe morreu ainda no local. O outro motorista não se feriu.
Homenagens emocionam redes sociais
Após a confirmação da morte, mensagens de despedida passaram a circular nas redes sociais, principalmente entre amigos e colegas da comunicação em Minas Gerais. “Um menino novo, de sorriso fácil, que por onde passava levava alegria”, escreveu Anderson Nogueira.
“Hoje fica a saudade e as boas lembranças de uma pessoa querida, que certamente marcou a vida de muitos.”
Outro amigo, Fernando Ribeiro, destacou o legado deixado por Felipe. “Pensa num cara bom. Toda a família dele é gente boa. Esse é o bom da gente ser: deixamos um legado para trás.”
Já Luiz Antonio da Silva lembrou o início da trajetória do cinegrafista na Rádio Pinheirinho.
“Vi você iniciar sua trajetória sempre com dedicação, carisma e amor pelo que fazia. Fica a lembrança da sua amizade, da sua alegria e do seu companheirismo.”
TV Alfenas lamenta morte de cinegrafista
Luiz Felipe trabalhava como cinegrafista na TV Alfenas, em Minas Gerais. Em nota oficial, a emissora lamentou a perda do profissional.
“A TV Alfenas hoje está em luto. Nosso cinegrafista Luis Felipe de Oliveira faleceu após um acidente de carro próximo a Santo Antônio do Pinhal. Neste momento de dor nos solidarizamos com a família.”
A publicação da emissora gerou centenas de comentários de despedida, muitos deles exaltando a simpatia e a dedicação do jovem profissional.
Velório e despedida
O corpo do jovem foi velado e sepultado em Alfenas.
Na nota de despedida compartilhada pela família, uma das mensagens mais emocionantes resume o sentimento deixado pela morte precoce do cinegrafista:
“Sua partida deixa saudades eternas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.”
Polícia Civil investiga acidente
A Polícia Científica realizou perícia no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML de Taubaté. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias da colisão ainda serão investigadas por meio de inquérito policial.
Os veículos envolvidos estavam com a documentação regular e foram liberados após os trabalhos periciais.