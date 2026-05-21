“Sua luz e seu amor continuarão vivos em nossos corações.”

A frase publicada na nota de falecimento de Luiz Felipe de Oliveira, de 28 anos, resume o clima de dor e comoção provocado pela morte do jovem cinegrafista, vítima de um grave acidente na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp