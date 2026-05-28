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TRAGÉDIA

'Faça o bem', disse terapauta de 29 anos horas antes de morrer

Por Da Redação | Itajaí (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Juliana de Andrade, de 29 anos
Juliana de Andrade, de 29 anos

A terapeuta Juliana de Andrade, de 29 anos, morreu em um acidente de motocicleta poucas horas após publicar uma mensagem de reflexão nas redes sociais. A colisão ocorreu na noite desta quarta-feira (20), e a vítima não resistiu aos ferimentos.

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O acidente aconteceu em Itajaí (SC), no bairro São Vicente, por volta das 21h35. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), a ocorrência envolveu duas motocicletas modelo Honda Biz 125.

Juliana chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital, mas deu entrada na unidade já sem vida.

Mais cedo, no mesmo dia, a terapeuta havia compartilhado uma mensagem em suas redes sociais: “O tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Faça o bem!”.

Ela trabalhava com terapias e era conhecida por atuar no cuidado da saúde emocional de seus pacientes.

A morte foi confirmada pelo marido da vítima, que publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

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