A terapeuta Juliana de Andrade, de 29 anos, morreu em um acidente de motocicleta poucas horas após publicar uma mensagem de reflexão nas redes sociais. A colisão ocorreu na noite desta quarta-feira (20), e a vítima não resistiu aos ferimentos.

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O acidente aconteceu em Itajaí (SC), no bairro São Vicente, por volta das 21h35. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), a ocorrência envolveu duas motocicletas modelo Honda Biz 125.