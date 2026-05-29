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HOMICÍDIO

Confessou que encheu a cara, pegou faca e saiu para matar idosa

Por Da Redação | Juazeiro do Norte (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem é preso após matar idosa aleatoriamente na rua
Homem é preso após matar idosa aleatoriamente na rua

Um homem de 21 anos foi preso suspeito de matar uma idosa a facadas e ferir outra vítima durante um ataque ocorrido de forma aleatória em via pública. O crime aconteceu no último sábado (16), e o suspeito foi capturado dias depois, já na segunda-feira (18).

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O caso foi registrado em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. A vítima fatal foi identificada como Terezinha Lira Neves, de 69 anos.

De acordo com relato de familiares, a idosa seguia para buscar a filha no trabalho quando foi surpreendida por um homem que caminhava na direção contrária. Ela acabou atingida por um golpe de faca na região do abdômen.

Terezinha chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (17).

Após o primeiro ataque, o suspeito, identificado como Pedro Sabino, teria seguido pela mesma via com a arma em punho e atingido outro homem que passava pelo local, que também ficou ferido.

Segundo informações da polícia, os ataques ocorreram sem qualquer tipo de interação prévia entre o agressor e as vítimas, indicando ação aleatória.

Detido, o suspeito confessou o crime em depoimento e afirmou ter consumido bebida alcoólica antes da ação.

Ele foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante por homicídio e colocado à disposição da Justiça.

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