Um homem de 21 anos foi preso suspeito de matar uma idosa a facadas e ferir outra vítima durante um ataque ocorrido de forma aleatória em via pública. O crime aconteceu no último sábado (16), e o suspeito foi capturado dias depois, já na segunda-feira (18).

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O caso foi registrado em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. A vítima fatal foi identificada como Terezinha Lira Neves, de 69 anos.