A quinta-feira (21) foi de temperaturas mais baixas em várias regiões do estado de São Paulo. No Vale do Paraíba, o destaque ficou para Campos do Jordão, que registrou 11,1°C, segundo medição do Inmet, ficando entre as menores temperaturas do estado.
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Outras cidades da região também tiveram sensação de frio. São Luiz do Paraitinga marcou 14,6°C, Taubaté registrou 16°C e Cachoeira Paulista chegou a 16,4°C, também de acordo com dados do Inmet.
No ranking estadual, a menor temperatura foi registrada em Corumbataí, com 10,5°C, segundo o Ciiagro. Na sequência aparecem Itararé, com 10,9°C, Itirapina, com 11°C, e Campos do Jordão, que figurou entre as quatro cidades mais frias de São Paulo nesta quinta-feira.
Durante a noite e a madrugada, o tempo permaneceu estável na maior parte do estado, mas com variação de nebulosidade. Apesar das condições firmes, a umidade na atmosfera ainda favoreceu a possibilidade de chuvas fracas e isoladas no leste paulista.
As temperaturas seguiram em queda gradual ao longo da madrugada, aumentando a sensação de frio principalmente nas primeiras horas da manhã. A elevação da umidade também contribuiu para a formação de nevoeiros em áreas do leste do estado, o que pode ter provocado redução de visibilidade em alguns trechos.
A tendência é que os nevoeiros se dissipem ao longo da manhã, com o avanço do aquecimento durante o dia.