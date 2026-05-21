A quinta-feira (21) foi de temperaturas mais baixas em várias regiões do estado de São Paulo. No Vale do Paraíba, o destaque ficou para Campos do Jordão, que registrou 11,1°C, segundo medição do Inmet, ficando entre as menores temperaturas do estado.

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Outras cidades da região também tiveram sensação de frio. São Luiz do Paraitinga marcou 14,6°C, Taubaté registrou 16°C e Cachoeira Paulista chegou a 16,4°C, também de acordo com dados do Inmet.