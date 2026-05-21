Um professor de Ciências Sociais morreu após passar mal e desmaiar diante de alunos durante uma homenagem ao Dia do Professor. O caso aconteceu no momento em que ele participava de uma celebração organizada por estudantes.
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O episódio foi registrado em Arjona, no departamento de Bolívar, na Colômbia, no último dia 15. A atividade acontecia na Institución Educativa Concertación Carolina Gamero Pérez, onde o docente lecionava.
Identificado como Orlando Marrugo Zúñiga, o professor era bastante conhecido e querido pela comunidade escolar, tanto pelo trabalho em sala de aula quanto pela ligação com o folclore musical da região.
Durante a homenagem, alunos organizaram apresentações e mensagens de agradecimento aos educadores. Emocionado, Orlando chegou a pegar o microfone e cantar a música “Sin más palabras”, dos Los Betos, sob aplausos dos estudantes.
Logo após a apresentação, ele passou mal e caiu repentinamente diante de alunos, professores e direção da escola. O momento gerou desespero entre os presentes.
O professor recebeu socorro imediato e foi encaminhado a um hospital em Cartagena, mas não resistiu a um mal súbito.
Nas redes sociais, a morte gerou grande comoção. Ex-alunos e moradores de Arjona prestaram homenagens ao educador, lembrado pela dedicação ao ensino e pela relação próxima com a comunidade escolar.