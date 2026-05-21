Um professor de Ciências Sociais morreu após passar mal e desmaiar diante de alunos durante uma homenagem ao Dia do Professor. O caso aconteceu no momento em que ele participava de uma celebração organizada por estudantes.

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O episódio foi registrado em Arjona, no departamento de Bolívar, na Colômbia, no último dia 15. A atividade acontecia na Institución Educativa Concertación Carolina Gamero Pérez, onde o docente lecionava.