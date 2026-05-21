Um entregador de gás morreu após sofrer um acidente enquanto fazia uma entrega em uma comunidade da Região Metropolitana do Recife. A ocorrência aconteceu durante o trabalho, quando ele perdeu o controle da motocicleta em uma ladeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado na comunidade de Cavaleiros, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na última sexta-feira (15). O trabalhador realizava uma entrega quando acabou se acidentando.