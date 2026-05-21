Um entregador de gás morreu após sofrer um acidente enquanto fazia uma entrega em uma comunidade da Região Metropolitana do Recife. A ocorrência aconteceu durante o trabalho, quando ele perdeu o controle da motocicleta em uma ladeira.
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O caso foi registrado na comunidade de Cavaleiros, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na última sexta-feira (15). O trabalhador realizava uma entrega quando acabou se acidentando.
De acordo com relatos de moradores, o entregador subia uma via íngreme quando perdeu o controle da moto. Com a queda, os botijões de gás que estavam no veículo se espalharam pela rua e assustaram quem estava próximo.
Após o impacto, o homem passou mal e recebeu ajuda de populares até a chegada do socorro. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente e a mobilização de moradores para tentar prestar assistência. O entregador não resistiu aos ferimentos e morreu no local.