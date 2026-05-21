22 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

VÍDEO: Entregador de gás morre após infarto fulminante

Por Da Redação | Jaboatão dos Guararapes (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Entregador de gás morre após infarto fulminante
Entregador de gás morre após infarto fulminante

Um entregador de gás morreu após sofrer um acidente enquanto fazia uma entrega em uma comunidade da Região Metropolitana do Recife. A ocorrência aconteceu durante o trabalho, quando ele perdeu o controle da motocicleta em uma ladeira.

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O caso foi registrado na comunidade de Cavaleiros, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na última sexta-feira (15). O trabalhador realizava uma entrega quando acabou se acidentando.

De acordo com relatos de moradores, o entregador subia uma via íngreme quando perdeu o controle da moto. Com a queda, os botijões de gás que estavam no veículo se espalharam pela rua e assustaram quem estava próximo.

Após o impacto, o homem passou mal e recebeu ajuda de populares até a chegada do socorro. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente e a mobilização de moradores para tentar prestar assistência. O entregador não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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