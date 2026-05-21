A estudante de Direito Kimberly Gisele Pereira Rodrigues, de 21 anos, morreu após um acidente de trânsito na BR-060. Antes da colisão, ela registrou em vídeo o momento em que pedia ao motorista que parasse o veículo, demonstrando medo segundos antes do impacto.

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O caso ocorreu em Alexânia, na BR-060, durante um trajeto feito no dia 4 de maio, quando o carro seguia em direção a Brasília. O vídeo gravado pela jovem mostra o pedido insistente para que o condutor interrompesse a viagem.