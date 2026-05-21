22 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

'Estou com medo', diz estudante antes de acidente; veja VÍDEO

Alexânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
'Estou com medo', diz estudante antes de acidente; veja VÍDEO
'Estou com medo', diz estudante antes de acidente; veja VÍDEO

A estudante de Direito Kimberly Gisele Pereira Rodrigues, de 21 anos, morreu após um acidente de trânsito na BR-060. Antes da colisão, ela registrou em vídeo o momento em que pedia ao motorista que parasse o veículo, demonstrando medo segundos antes do impacto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsAppC

O caso ocorreu em Alexânia, na BR-060, durante um trajeto feito no dia 4 de maio, quando o carro seguia em direção a Brasília. O vídeo gravado pela jovem mostra o pedido insistente para que o condutor interrompesse a viagem.

“Por favor, estou com medo. Vamos para minha casa?”, diz a estudante nas imagens feitas dentro do veículo.

O motorista do carro, Ivan Rodrigues Cardoso, foi preso na última quarta-feira (20). A defesa dele afirma que o episódio deve ser tratado como acidente de trânsito em investigação e considera prematura qualquer classificação como feminicídio antes da conclusão do inquérito.

De acordo com a delegada Silzane Bicalho, responsável pelo caso, o condutor relatou em depoimento que perdeu o controle da direção após ver um “vulto” na pista. Ele também admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários