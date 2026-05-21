A estudante de Direito Kimberly Gisele Pereira Rodrigues, de 21 anos, morreu após um acidente de trânsito na BR-060. Antes da colisão, ela registrou em vídeo o momento em que pedia ao motorista que parasse o veículo, demonstrando medo segundos antes do impacto.
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O caso ocorreu em Alexânia, na BR-060, durante um trajeto feito no dia 4 de maio, quando o carro seguia em direção a Brasília. O vídeo gravado pela jovem mostra o pedido insistente para que o condutor interrompesse a viagem.
“Por favor, estou com medo. Vamos para minha casa?”, diz a estudante nas imagens feitas dentro do veículo.
O motorista do carro, Ivan Rodrigues Cardoso, foi preso na última quarta-feira (20). A defesa dele afirma que o episódio deve ser tratado como acidente de trânsito em investigação e considera prematura qualquer classificação como feminicídio antes da conclusão do inquérito.
De acordo com a delegada Silzane Bicalho, responsável pelo caso, o condutor relatou em depoimento que perdeu o controle da direção após ver um “vulto” na pista. Ele também admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação pela Polícia Civil.