Uma mulher de 51 anos foi morta a facadas pelo ex-marido na noite desta quarta-feira (20), enquanto participava de um momento de oração na casa de uma amiga. O crime ocorreu após o agressor localizar a vítima, que havia deixado o lar recentemente em meio a um histórico de violência doméstica.

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O caso aconteceu no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. A vítima, Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção, foi surpreendida pelo ex-companheiro, identificado como Dinajar Teixeira de Assunção, de 52 anos, no momento em que estava em uma reunião de fé com outras pessoas.