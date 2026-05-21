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FEMINICÍDIO

Claudene morre esfaqueada pelo ex enquanto rezava

Por Da Redação | Fortaleza
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção
Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção

Uma mulher de 51 anos foi morta a facadas pelo ex-marido na noite desta quarta-feira (20), enquanto participava de um momento de oração na casa de uma amiga. O crime ocorreu após o agressor localizar a vítima, que havia deixado o lar recentemente em meio a um histórico de violência doméstica.

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O caso aconteceu no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. A vítima, Francisca Claudene Rodrigues da Silva Assunção, foi surpreendida pelo ex-companheiro, identificado como Dinajar Teixeira de Assunção, de 52 anos, no momento em que estava em uma reunião de fé com outras pessoas.

Segundo relatos, ao perceber a presença do agressor, a mulher tentou fugir para o quintal do imóvel, mas foi alcançada e esfaqueada. A amiga que a acompanhava ainda tentou intervir e acabou ferida durante a ação.

Claudene havia se separado recentemente e estava morando com a filha, na tentativa de se afastar de um relacionamento marcado por agressões, segundo informações apuradas.

Após o ataque, o suspeito fugiu em uma motocicleta em alta velocidade. Durante a fuga, ele colidiu contra um ônibus que seguia para a garagem no Parque São José.

Ferido com gravidade, o homem foi socorrido pelo SAMU e levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde permanece internado sob escolta policial. As imagens das câmeras do coletivo estão sendo analisadas para auxiliar na investigação da dinâmica da fuga. O caso é investigado pelas autoridades como feminicídio.

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