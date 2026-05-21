A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de um bebê de três meses ocorrida na madrugada de segunda-feira (18). A mãe da criança foi presa em flagrante e o caso é apurado pela 16ª Delegacia de Polícia.

O caso aconteceu em Planaltina (DF), onde o recém-nascido chegou ao Hospital Regional já sem sinais vitais após ser levado pela Polícia Militar, acionada pela unidade de saúde.

Segundo informações da equipe médica, o bebê apresentava indícios compatíveis com possível sufocamento, além de uma marca arroxeada na região do rosto. A morte levantou suspeitas que motivaram a abertura imediata de investigação.