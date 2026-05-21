A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de um bebê de três meses ocorrida na madrugada de segunda-feira (18). A mãe da criança foi presa em flagrante e o caso é apurado pela 16ª Delegacia de Polícia.
O caso aconteceu em Planaltina (DF), onde o recém-nascido chegou ao Hospital Regional já sem sinais vitais após ser levado pela Polícia Militar, acionada pela unidade de saúde.
Segundo informações da equipe médica, o bebê apresentava indícios compatíveis com possível sufocamento, além de uma marca arroxeada na região do rosto. A morte levantou suspeitas que motivaram a abertura imediata de investigação.
Em depoimento, a mãe relatou que dormia ao lado do filho e afirmou ter acordado durante a madrugada percebendo que havia se deitado sobre a criança. A versão apresentada é analisada pelos investigadores.
Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que a mulher poderia estar sob efeito de substâncias psicoativas e apontaram histórico de consumo de álcool e drogas, além de possíveis episódios anteriores de negligência envolvendo os filhos.
Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio culposo, no âmbito da Lei Henry Borel. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido a exame cadavérico que deve esclarecer a causa da morte.
O Conselho Tutelar de Planaltina foi acionado e solicitou medidas de proteção para as demais crianças da família enquanto as investigações seguem em andamento.