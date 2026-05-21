Um casal e um bebê de apenas 1 mês e 5 dias morreram após homens armados invadirem a residência da família e efetuarem diversos disparos durante a madrugada desta quinta-feira (21). Outras duas crianças, filhos do casal, presenciaram o crime.

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O ataque aconteceu em Alagoinhas, cidade localizada a cerca de 120 quilômetros de Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos entraram no imóvel enquanto a família estava dentro da casa.