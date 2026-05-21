Um casal e um bebê de apenas 1 mês e 5 dias morreram após homens armados invadirem a residência da família e efetuarem diversos disparos durante a madrugada desta quinta-feira (21). Outras duas crianças, filhos do casal, presenciaram o crime.
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O ataque aconteceu em Alagoinhas, cidade localizada a cerca de 120 quilômetros de Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos entraram no imóvel enquanto a família estava dentro da casa.
As vítimas foram identificadas como Géssica Costa Santos, de 24 anos, Fábio Lima e Lima, de 25, e o filho do casal, Lucas Samuel Lima Santos. Os dois adultos morreram ainda no local.
O bebê foi atingido por quatro tiros. Conforme apuração da TV Bahia, a criança chegou a ser socorrida após ser entregue pela irmã de 8 anos a uma vizinha. O recém-nascido foi levado ao Hospital Regional Dantas Bião, mas não resistiu aos ferimentos.
O crime ocorreu no bairro Urbis 3 e foi acompanhado pelos outros dois filhos das vítimas, de 5 e 8 anos. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do ataque. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.