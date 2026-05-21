O São José apresentou oficialmente nesta quarta-feira (21) o novo diretor executivo da SAF, Rodrigo Pastana. Em coletiva no estádio Martins Pereira, o dirigente falou sobre o projeto do clube, reforçou o objetivo de conquistar acessos e títulos. Além dele, o CEO da SAF, Bruno Cazarine, também falou e destacou que o time buscará atletas “com fome” para a disputa da Copa Paulista e da Série A2 de 2027.

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Rodrigo Pastana chega ao clube após passagens por equipes como Guarani, Botafogo-PB e São Bento. O dirigente disse que aceitou o projeto pela confiança na SAF joseense e pela estrutura encontrada no clube. Em 2012, ele já tinha trabalhado no São José como diretor de futebol, mas saiu após quatro rodadas na Série A-2 daquele ano.