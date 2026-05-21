O São José apresentou oficialmente nesta quarta-feira (21) o novo diretor executivo da SAF, Rodrigo Pastana. Em coletiva no estádio Martins Pereira, o dirigente falou sobre o projeto do clube, reforçou o objetivo de conquistar acessos e títulos. Além dele, o CEO da SAF, Bruno Cazarine, também falou e destacou que o time buscará atletas “com fome” para a disputa da Copa Paulista e da Série A2 de 2027.
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Rodrigo Pastana chega ao clube após passagens por equipes como Guarani, Botafogo-PB e São Bento. O dirigente disse que aceitou o projeto pela confiança na SAF joseense e pela estrutura encontrada no clube. Em 2012, ele já tinha trabalhado no São José como diretor de futebol, mas saiu após quatro rodadas na Série A-2 daquele ano.
“O que mais pesou foi a solidez do projeto e a confiança que tenho no São José. O clube está em transformação e crescimento. A base estrutural já foi feita”, declarou.
Sobre a montagem do elenco para a Copa Paulista, Pastana afirmou que o trabalho será coletivo e baseado em análise de mercado, observação de atletas e critérios financeiros.
“Ninguém constrói nada sozinho. Hoje temos departamento de análise e uma limitação financeira que precisa ser respeitada. Vamos buscar atletas que entendam a grandeza do São José e tenham ambição de crescer na carreira”, disse.
O executivo destacou que o clube procura jogadores identificados com o perfil competitivo da Série A2 e da Copa Paulista, além de jovens atletas em busca de afirmação no futebol profissional.
Pastana também ressaltou que pretende aproximar ainda mais as categorias de base do elenco profissional. Segundo ele, o objetivo é fortalecer a formação de atletas e ampliar o aproveitamento de jovens no time principal.
“A gente quer melhorar essa sintonia entre base e profissional. O São José precisa formar atletas preparados para atuar rapidamente no profissional”, comentou.
Bruno Cazarine, CEO da Águia, chegou a dizer na entrevista que quer jogadores 'com fome'. "O jogador precisa entender que o São José é uma vitrine. Queremos atletas com fome, comprometidos e que deixem legado no clube”, afirmou.
Pressão por resultados
O dirigente ainda comentou sobre a pressão por resultados no futebol e defendeu que o trabalho realizado pelo São José nos últimos anos não pode ser tratado como fracasso, apesar de o clube ter ficado perto do acesso na Série A-2.
“Foram 11 vitórias em um campeonato muito difícil. Se aquele pênalti entra, talvez o São José tivesse conquistado o acesso. No Brasil se analisa apenas o resultado, mas o futebol não é uma ciência exata”, avaliou. Sobre a Copa Paulista, Pastana apontou que equipes como Marília, Paulista, Noroeste e XV de Piracicaba devem ser adversários fortes na briga por calendário nacional em 2027.
“O São José vai entrar para competir. Existem equipes se preparando forte para essa disputa e nós também vamos brigar para conquistar esse objetivo”, completou.