Os quatro primeiros prédios do Parque Una São José dos Campos (dois residenciais e dois corporativos) serão lançados ainda em 2026. Já a infraestrutura completa do novo bairro deve ser concluída até o fim de 2027, enquanto a entrega dos edifícios está prevista para começar em 2029.
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A informação foi confirmada pelo sócio-cofundador da Idealiza Cidades, Fabiano De Marco, durante encontro do Desenvolve Vale, realizado nesta terça-feira (19), na Colinas Green Tower.
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Considerado um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo, o Parque Una começa a ganhar forma no chamado “terreno das vaquinhas e dos girassóis”, na região do Jardim Aquarius, zona oeste de São José.
Segundo Fabiano De Marco, as obras de infraestrutura do novo bairro planejado já atingiram 29% de execução. A expectativa é de que os alvarás municipais das duas primeiras torres sejam emitidos nos próximos dias.
“Os quatro primeiros empreendimentos do bairro serão lançados ainda em 2026, com arquitetura contemporânea e um conceito que deve impressionar a cidade”, afirmou o empresário.
O novo bairro terá 60 torres residenciais e comerciais e previsão de R$ 11 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas). A entrega da infraestrutura completa está prevista para o final de 2027, enquanto os primeiros edifícios devem ser entregues a partir de 2029.
Bairro terá rooftop gastronômico e mirante
Durante a apresentação, De Marco detalhou os diferenciais urbanísticos e de convivência do empreendimento. Entre eles estão áreas verdes integradas, pistas de caminhada, playground moderno, espaço pet, anfiteatro aberto e um mirante elevado com vista para a Serra da Mantiqueira.
Outro destaque é a Casa Una, espaço central do bairro que contará com rooftop gastronômico para até 13 operações.
Segundo o empreendedor, o projeto também prevê forte investimento em zeladoria e manutenção urbana por meio de uma associação de bairro.
“Para nós, a associação de bairro é fundamental. O comprador contribui mensalmente para garantir qualidade nos espaços públicos e na manutenção”, explicou.
Infraestrutura terá rede subterrânea e obras viárias
O Parque Una também prevê fiação subterrânea, incluindo a substituição da rede aérea na avenida Cassiano Ricardo, além de obras de contrapartida viária estimadas em cerca de R$ 25 milhões.
O projeto ainda aposta em soluções sustentáveis, segurança inteligente e valorização dos espaços públicos.
O empreendimento foi liberado pela Prefeitura de São José por meio do decreto nº 20.159, assinado pelo prefeito Anderson Farias (PSD).
Parque Una quer mudar perfil urbanístico de SJC
Com previsão de conclusão em cerca de oito anos, o Parque Una promete transformar uma das áreas mais valorizadas de São José em um novo polo urbano, reunindo moradia, comércio, lazer, serviços e espaços verdes.
O empreendimento já recebeu reconhecimento internacional ao conquistar o prêmio Global Architecture & Design Awards 2025, na categoria Urban Design.