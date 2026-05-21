A informação foi confirmada pelo sócio-cofundador da Idealiza Cidades, Fabiano De Marco, durante encontro do Desenvolve Vale, realizado nesta terça-feira (19), na Colinas Green Tower.

Os quatro primeiros prédios do Parque Una São José dos Campos (dois residenciais e dois corporativos) serão lançados ainda em 2026. Já a infraestrutura completa do novo bairro deve ser concluída até o fim de 2027, enquanto a entrega dos edifícios está prevista para começar em 2029.

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Considerado um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo, o Parque Una começa a ganhar forma no chamado “terreno das vaquinhas e dos girassóis”, na região do Jardim Aquarius, zona oeste de São José.

Segundo Fabiano De Marco, as obras de infraestrutura do novo bairro planejado já atingiram 29% de execução. A expectativa é de que os alvarás municipais das duas primeiras torres sejam emitidos nos próximos dias.