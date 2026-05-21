Um motorista de aplicativo é investigado por importunação sexual em Jacareí após uma adolescente de 15 anos relatar à Polícia Civil que pulou de um carro em movimento durante uma corrida na noite desta quarta-feira (20).

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Segundo o boletim de ocorrência, a jovem chegou em casa chorando, assustada e com ferimentos após saltar do veículo ao desconfiar da conduta do motorista. Por envolver uma adolescente vítima de possível crime sexual, a identidade dela será preservada.