Um motorista de aplicativo é investigado por importunação sexual em Jacareí após uma adolescente de 15 anos relatar à Polícia Civil que pulou de um carro em movimento durante uma corrida na noite desta quarta-feira (20).
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Segundo o boletim de ocorrência, a jovem chegou em casa chorando, assustada e com ferimentos após saltar do veículo ao desconfiar da conduta do motorista. Por envolver uma adolescente vítima de possível crime sexual, a identidade dela será preservada.
O caso foi registrado como importunação sexual tentada e será investigado pela Polícia Civil.
O que aconteceu durante a corrida
De acordo com o BO, a adolescente solicitou um carro de aplicativo no Parque da Cidade para retornar para casa acompanhada de duas amigas.
Durante a corrida, ela teria informado ao motorista que ainda possuía uma corrida pendente para pagamento e que quitariam o valor em uma próxima viagem. Segundo o relato, o condutor teria aceitado inicialmente a situação.
Após deixar as amigas no bairro Bela Vista, o motorista seguiu com a adolescente em direção ao Jardim Maria Amélia, onde ela mora.
Adolescente relata fala de teor sexual
Perto da residência da vítima, segundo o boletim, o motorista mudou de postura e afirmou que não aceitaria mais receber posteriormente.
Ainda conforme o relato registrado pela Polícia Civil, o homem teria perguntado à adolescente se ela pagaria a corrida “com sexo oral” e dito que, caso contrário, a levaria para a delegacia.
Na sequência, segundo a jovem, o motorista arrancou com o veículo afirmando que a conduziria até uma unidade policial.
Assustada e acreditando que poderia ser levada para outro local, a adolescente pulou do carro em movimento.
Menina sofreu ferimentos e se escondeu em matagal
Com a queda, a jovem sofreu escoriações no joelho, braço e costas.
Segundo o registro policial, ela permaneceu escondida em um matagal às margens da via até se sentir segura para correr até sua casa, que ficava próxima ao local.
A mãe da adolescente procurou a Central de Polícia Judiciária após encontrar a filha emocionalmente abalada.
A Polícia Civil solicitou exame ao IML (Instituto Médico Legal) para constatação das lesões.
Veículo foi identificado
O boletim aponta que o veículo utilizado na corrida é um Fiat Argo Drive 1.0, de cor cinza.
A investigação deve analisar: dados da corrida; informações da plataforma de transporte; imagens de câmeras de segurança; trajeto realizado; depoimentos.
Até a conclusão das investigações, o motorista deve ser tratado como investigado.
O que é importunação sexual
A importunação sexual está prevista no artigo 215-A do Código Penal e ocorre quando alguém pratica ato libidinoso sem consentimento, com o objetivo de satisfazer desejo sexual próprio ou de terceiros.
No caso de Jacareí, o boletim foi registrado como tentativa de importunação sexual. A responsabilização criminal dependerá da investigação e das provas reunidas pela Polícia Civil.