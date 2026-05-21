22 de maio de 2026
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DURANTE A MARCHA

Grupo com 13 prefeitos da região se reúne com Alckmin em Brasília

Por Sessão Extra | Brasília
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Amvale
Durante o encontro, os prefeitos falaram sobre a necessidade de ampliar o diálogo com o governo federal para viabilizar avanços em áreas como infraestrutura, saúde, educação, turismo e mobilidade
Durante o encontro, os prefeitos falaram sobre a necessidade de ampliar o diálogo com o governo federal para viabilizar avanços em áreas como infraestrutura, saúde, educação, turismo e mobilidade

Agenda
Um grupo de 13 prefeitos da região participou nessa quarta-feira (20) de uma agenda com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília.

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Prefeitos
Participaram da reunião os prefeitos de Arapeí, Areias, Canas, Cunha, Igaratá, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Natividade da Serra, Piquete, Queluz, Redenção da Serra e São Bento do Sapucaí.

Marcha
O encontro aconteceu durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, que foi realizada entre segunda-feira (18) e quinta-feira (21), e reuniu representantes de municípios de todo o país.

Pauta
Durante o encontro com Alckmin, segundo a Amvale (Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte), os prefeitos puderam discorrer sobre os desafios enfrentados pelas cidades da região, destacando a necessidade de ampliar o diálogo com o governo federal para viabilizar avanços em áreas estratégicas como infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico, turismo, mobilidade, segurança e fortalecimento da gestão pública municipal.

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