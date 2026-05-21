Agenda

Um grupo de 13 prefeitos da região participou nessa quarta-feira (20) de uma agenda com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília.

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Prefeitos

Participaram da reunião os prefeitos de Arapeí, Areias, Canas, Cunha, Igaratá, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Natividade da Serra, Piquete, Queluz, Redenção da Serra e São Bento do Sapucaí.