Agenda
Um grupo de 13 prefeitos da região participou nessa quarta-feira (20) de uma agenda com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília.
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Prefeitos
Participaram da reunião os prefeitos de Arapeí, Areias, Canas, Cunha, Igaratá, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Natividade da Serra, Piquete, Queluz, Redenção da Serra e São Bento do Sapucaí.
Marcha
O encontro aconteceu durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, que foi realizada entre segunda-feira (18) e quinta-feira (21), e reuniu representantes de municípios de todo o país.
Pauta
Durante o encontro com Alckmin, segundo a Amvale (Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte), os prefeitos puderam discorrer sobre os desafios enfrentados pelas cidades da região, destacando a necessidade de ampliar o diálogo com o governo federal para viabilizar avanços em áreas estratégicas como infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico, turismo, mobilidade, segurança e fortalecimento da gestão pública municipal.