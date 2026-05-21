Audiência

Será realizada nesse sábado (23), em Taubaté, uma audiência pública sobre o fim da escala 6x1. A sessão será realizada no Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), às 14h. O evento é aberto ao público e será conduzido pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP), que preside a comissão da Câmara dos Deputados que analisa as propostas de redução da jornada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Escala 6x1

"Além das audiências em Brasília, estamos percorrendo os estados e municípios para ouvir de perto a sociedade e debater com todos os setores. A pressão popular precisa continuar forte para que possamos conquistar essa vitória", explicou o deputado.