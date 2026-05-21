22 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
REDUÇÃO DE JORNADA

No sábado, Taubaté terá audiência pública sobre fim da escala 6x1

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Sindmetau
Sessão será conduzida pelo deputado federal Alencar Santana, que preside a comissão da Câmara do que analisa as propostas de redução da jornada
Sessão será conduzida pelo deputado federal Alencar Santana, que preside a comissão da Câmara do que analisa as propostas de redução da jornada

Audiência
Será realizada nesse sábado (23), em Taubaté, uma audiência pública sobre o fim da escala 6x1. A sessão será realizada no Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), às 14h. O evento é aberto ao público e será conduzido pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP), que preside a comissão da Câmara dos Deputados que analisa as propostas de redução da jornada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Escala 6x1
"Além das audiências em Brasília, estamos percorrendo os estados e municípios para ouvir de perto a sociedade e debater com todos os setores. A pressão popular precisa continuar forte para que possamos conquistar essa vitória", explicou o deputado.

Sindicato
O presidente do Sindmetau, Claudio Batista, o Claudião, afirmou que o engajamento local é estratégico para demonstrar a força dos trabalhadores na busca pelo fim da escala 6x1. "É o momento de demonstrarmos nosso apoio para que os deputados em Brasília saibam que o fim da escala 6x1 é um tema urgente para a qualidade de vida e saúde de quem move a economia", disse Claudião.

Jornada
Para o secretário-geral do sindicato, Juarez Ribeiro, que também é presidente do diretório do PT em Taubaté, a audiência pública vai permitir que a região manifeste o apoio ao fim da escala 6x1. "Essa é uma jornada nociva, que prejudica os trabalhadores", afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários