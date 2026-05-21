Audiência
Será realizada nesse sábado (23), em Taubaté, uma audiência pública sobre o fim da escala 6x1. A sessão será realizada no Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), às 14h. O evento é aberto ao público e será conduzido pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP), que preside a comissão da Câmara dos Deputados que analisa as propostas de redução da jornada.
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Escala 6x1
"Além das audiências em Brasília, estamos percorrendo os estados e municípios para ouvir de perto a sociedade e debater com todos os setores. A pressão popular precisa continuar forte para que possamos conquistar essa vitória", explicou o deputado.
Sindicato
O presidente do Sindmetau, Claudio Batista, o Claudião, afirmou que o engajamento local é estratégico para demonstrar a força dos trabalhadores na busca pelo fim da escala 6x1. "É o momento de demonstrarmos nosso apoio para que os deputados em Brasília saibam que o fim da escala 6x1 é um tema urgente para a qualidade de vida e saúde de quem move a economia", disse Claudião.
Jornada
Para o secretário-geral do sindicato, Juarez Ribeiro, que também é presidente do diretório do PT em Taubaté, a audiência pública vai permitir que a região manifeste o apoio ao fim da escala 6x1. "Essa é uma jornada nociva, que prejudica os trabalhadores", afirmou.