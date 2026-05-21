A Polícia Civil apreendeu substâncias anabolizantes, medicamentos usados para emagrecimento e insumos para manipulação de produtos durante uma operação realizada nesta última quarta-feira (20), em Pindamonhangaba.

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A ação foi feita por equipes do Setor de Investigações Gerais, da Delegacia do Município, em um imóvel localizado no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.