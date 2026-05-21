A Polícia Civil apreendeu substâncias anabolizantes, medicamentos usados para emagrecimento e insumos para manipulação de produtos durante uma operação realizada nesta última quarta-feira (20), em Pindamonhangaba.
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A ação foi feita por equipes do Setor de Investigações Gerais, da Delegacia do Município, em um imóvel localizado no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação mira um esquema de venda irregular de anabolizantes e remédios emagrecedores. Os produtos seriam comercializados sem obedecer às normas exigidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Durante as buscas, os policiais encontraram diferentes substâncias anabolizantes, materiais utilizados no preparo dos produtos e uma quantia em dinheiro. Segundo a corporação, não havia moradores na residência no momento da operação.
Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar quem seria o responsável pelos produtos, além de apurar a origem das substâncias e o destino da comercialização irregular.