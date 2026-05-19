Moção

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (19), por unanimidade, uma moção de "apoio aos servidores públicos municipais de Taubaté e ao Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Taubaté, em defesa da valorização profissional e da reposição salarial".

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Estado de greve

A votação ocorreu quatro dias após os servidores aprovarem estado de greve, depois que a Prefeitura não aceitou a proposta do sindicato de reajuste salarial.