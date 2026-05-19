Moção
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (19), por unanimidade, uma moção de "apoio aos servidores públicos municipais de Taubaté e ao Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Taubaté, em defesa da valorização profissional e da reposição salarial".
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Estado de greve
A votação ocorreu quatro dias após os servidores aprovarem estado de greve, depois que a Prefeitura não aceitou a proposta do sindicato de reajuste salarial.
Apoio
A moção, elaborada pelo vereador Isaac do Carmo (PT), diz que "a pauta econômica apresentada pelos servidores não se trata de reivindicação desproporcional ou incompatível com a realidade da categoria", e que "entre os principais pontos apresentados estão a reposição inflacionária acumulada de 9,43%, correspondente aos anos de 2025 e 2026, período em que não houve recomposição salarial, o aumento de R$ 328,00 no vale-alimentação, a implantação do auxílio-transporte e a criação de instrumento legal que permita o pagamento retroativo relacionado à Lei Complementar 226/2026 (Descongela)".
Servidores
"Não se pode ignorar que os servidores públicos municipais enfrentam, há anos, desafios relacionados à sobrecarga, déficit de pessoal, dificuldades estruturais e pressões crescentes em diferentes áreas da administração. Ainda assim, continuam exercendo papel essencial para a população de Taubaté, especialmente em áreas sensíveis como saúde, educação e assistência social", completou a moção.