Os trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal), em São José dos Campos, rejeitaram as propostas da empresa e decidiram manter o estado de greve até 9 de junho, quando haverá uma nova audiência de conciliação no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região, em Campinas.

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Em assembleia na manhã desta quinta-feira (21), às 7h, a categoria rejeitou, por unanimidade, as propostas feitas pela empresa após o movimento grevista no último mês. A paralisação da categoria foi iniciada em 13 de abril e suspensa após 10 dias, fruto de audiência no TRT.