A Prefeitura de Tremembé propôs à Justiça a regularização das moradias de uma área ocupada por 22 famílias na periferia da cidade, no bairro Flor do Campo. A proposta foi feita durante audiência de conciliação marcada pela Justiça nesta quinta-feira (21), às 14h, no Fórum de Taubaté.

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Segundo a administração municipal, o prefeito de Tremembé, Clemente Lima Neto (PSD), participou da audiência e fez a proposta de regularização da área, mediante pagamento com cálculo baseado nas tabelas do Minha Casa Minha Vida. O valor acordado por moradia ficou em R$ 40 mil divididos em 160 parcelas.