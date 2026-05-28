Didi, Vavá, Garrincha, Zito, Pelé e... Nossa Senhora Aparecida.

Ainda assombrado com o fantasma do Maracanaço, oito anos antes, quando perdeu a decisão do Mundial para o Uruguai, em casa, a Seleção Brasileira voltava a decidir uma Copa do Mundo. Os adversários? A Suécia, dona da casa, que também tinha o amarelo como cor do uniforme e o usaria na finalíssima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp